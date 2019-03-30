Son Dakika Haberleri: Emekliliğini Böyle Kutladı

Emekliliğini Böyle Kutladı

23 dakika önce

Boksör James DeGale, emekliliğini özel bir yatta düzenlediği parti ile kutladı.

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Boksör James DeGale, emekliliğini özel bir yatta düzenlediği parti ile kutladı. 33 yaşındaki sporcunun sosyal medyada paylaştığı görüntüler ise ses getirdi.

Final maçında Chris Eubank'a yenilen DeGale, buna pek aldırış etmedi. Partide bikinili kadınların çokluğu gözden kaçmadı.

Instagram'dan kadınların dans görüntülerini yayınlayan sporcunun bu paylaşımları, birçok haber sitesinde gündem oldu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:07 

Instagram, Güncel
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