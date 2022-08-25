Emekliliğini kuş kafesi yaparak geçiriyor - Son Dakika
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Emekliliğini kuş kafesi yaparak geçiriyor

25.08.2022 18:57
Emekliliğini kuş kafesi yaparak geçiriyor

Emekliliğini kuş kafesi yaparak geçiriyor 71 yaşındaki Yakup Karpuz: "Canım sağ olduğu müddetçe bu mesleğe devam edeceğim. Sağda solda gezmektense işimin başında olurum" Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki emekli Yakup Karpuz 12 yıldır kuş kafesi üretiyor.

Emekliliğini kuş kafesi yaparak geçiriyor

71 yaşındaki Yakup Karpuz: "Canım sağ olduğu müddetçe bu mesleğe devam edeceğim. Sağda solda gezmektense işimin başında olurum"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki emekli Yakup Karpuz 12 yıldır kuş kafesi üretiyor.

Tarihi Demirciler Çarşısı içerisinde 12 yıldır kuş kafesi yapıp satan 4 çocuk babası Yakup Karpuz, "Emekli olduktan sonra sağda solda gezmek yerine hem mesleğimi yapıyorum hem de ekmek paramı kazanıyorum" dedi.

Marangozluk mesleğinin dede mesleği olduğunu söyleyen Karpuz, "Devlet mesleğinde çalıştığım süreçte bile hafta sonları marangozluk mesleğine devam ettim. 1999 senesinde emekli oldum. 2010 yılında burayı açtım. Burada yapamayacağım iş yok. Burada ekmek tahtası, bazlama tahtası, çeyiz sandığı, bebek beşiği de yapıyorum" dedi.

Kuş kafeslerinin fiyatlarının 100 -300 TL arasında değiştiğini belirten Karpuz, "Kuş kafesini genelde evlere süs olarak alıyorlar. Ağırlık olarak keklik besleyenler alıyor. Eskiye oranla keklik kafesine ilgi kalmadı. Canım sağ olduğu müddetçe bu mesleğe devam edeceğim. Sağda solda gezmektense işimin başında olurum. Gençler ise orada burada gezmek yerine gelip buralarda meslek öğrensinler ileride lazım olur" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

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