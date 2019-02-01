Son Dakika Haberleri: Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye Bes'leniyor" Projesi

Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye Bes'leniyor" Projesi

1 saat önce

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, çalışan sayısı 10–50 olan 131 bin firmadan yaklaşık 100 bininin bireysel emeklilikte otomatik katılıma girişlerinin olduğunu belirterek, "30 bin firmanın yükümlülüğünü yerine getirmediği gözüküyor, sisteme...

Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye Bes'leniyor
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, çalışan sayısı 10–50 olan 131 bin firmadan yaklaşık 100 bininin bireysel emeklilikte otomatik katılıma girişlerinin olduğunu belirterek, "30 bin firmanın yükümlülüğünü yerine getirmediği gözüküyor, sisteme girmeyen, girişlerini gerçekleştirmeyen bu firmalara şubat sonuna kadar hak tanındı." ifadesini kullandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" Projesi kapsamında, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ev sahipliğinde panel düzenledi.

EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, 2003'te uygulamaya konulan Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki fon büyüklüğünün 90 milyar liraya ulaştığını, katılımcı sayısının 7 milyonu bulduğunu belirterek, "2017'de yürürlüğe giren otomatik katılım sisteminde ise katılımcı sayısı 5 milyona ve fon büyüklüğü de 5 milyara ulaştı." ifadesini kullandı.

Türkiye istihdam piyasasını yakından ilgilendiren otomatik katılım sisteminin son fazının başladığının altını çizen Türkölmez, 5-9 çalışanı bulunan 200 bine yakın şirketi ilgilendiren sürecin şubat sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Türkölmez, Temmuz 2018'de çalışan sayısı 10-50 olan 131 bin firmadan yaklaşık 100 bininin otomatik katılıma girişlerinin olduğunu belirterek, "30 bin firmanın yükümlülüğünü yerine getirmediği gözüküyor, sisteme girmeyen, girişlerini gerçekleştirmeyen bu firmalara şubat sonuna kadar hak tanındı." bilgisini paylaştı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise Türkiye'nin en önemli sorununun tasarruf olduğuna dikkati çekerek, bu anlamıyla bireysel emeklilik sisteminin hem kişinin emeklilik hayatındaki refahı hem de ülke kalkınması için son derece önemli olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:17 Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Ekonomi
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