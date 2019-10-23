Kocaeli'de Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" projesi kapsamında panel düzenlendi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Sosyal Tesisler Konferans Salonu'nda düzenlenen panele sektör temsilcileri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

Panelde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) uygulamalarının faydaları anlatıldı.

EGM Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kuruca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze'de güzel bir panel gerçekleştirildiğini belirterek, GOSB'ta yapılanları büyük bir hayranlıkla dinlediklerini söyledi.

Buradan Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlandığını ifade eden Kuruca, "Bu tür modellerin Türkiye'de daha çok hayata geçirilmesi için de daha çok kaynağa ihtiyaç var. Birincisi insan kaynağı, bu konuda geri değiliz. Daha yaygın şekilde eğitime daha çok yatırım yapıyor olmamız lazım. Öte yandan da finansal kaynak, burada da dış kaynaklara muhtaç durumdayız. İnşallah ileride kendi ülke kaynaklarımızla, yerli kaynaklarımızla tasarruf ederek bu tür yatırımların daha da artmasına vesile olacağız." diye konuştu.

GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım da organize sanayi bölgeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.