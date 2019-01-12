Son Dakika Haberleri: Emeklilik Derneği'ne 'Tefecilik' Operasyonu

Emeklilik Derneği'ne 'Tefecilik' Operasyonu

35 dakika önce

ADANA'da borç batağına düşen ve bankalardan kredi çekemeyen emeklileri, tefecilik yöntemiyle dolandırdıkları iddia edilen Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K.'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Emeklilik Derneği'ne 'Tefecilik' Operasyonu, System.String[]
ADANA'da borç batağına düşen ve bankalardan kredi çekemeyen emeklileri, tefecilik yöntemiyle dolandırdıkları iddia edilen Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K.'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden M.K. ve bir işletmeci tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticilerinin, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla harekete geçti.  Ekipler, şüphelileri yakalamak için Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yüreğir Şube Başkanı M.K.'nın da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri ile odun ve kömür satışı yapan bir firmanın işletmecisi olan F.G. yakalandı. Şube Başkanı M.K., iki dernek yöneticisi, kadın sekreter ve işletmeci F.G.'nin evlerinde yapılan aramada da 5 bin fatura ve fiş bulundu. Polis bazı evrakların arkasında, 'Ben bu fişle odun ve kömür aldım' yazısı olduğunu tespit etti. Şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi. 

BORÇ BATAĞINDAKİ EMEKLİLERİ BULUYORLAR

Emniyete götürülen şüphelilerin, özellikle derneğe kayıtlı borç batağındaki emekli vatandaşları tuzaklarına düşürdükleri ortaya çıktı. Borcu olan kişilere faizle para vermeyi teklif eden şüphelilerin bir odun-kömür işletmecisiyle ortak hareket ettiği saptandı. Sorguya alınan dernek yöneticilerinin, kömür satıcısı ile işbirliği yaparak, ellerinden maaş kartlarını aldıkları emeklilere kömür satmış gibi fatura kestiği, fatura bedelini taksit taksit tahsil edilip, paranın bir bölümünü zimmetlerine geçirdiği belirlendi.

İşlemlerinin ardından mahkemece çıkarılan şüphelilerden dernek başkanı M.K. ile firma sahibi F.G. tutuklanırken, diğer kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:37 Kaynak: DHA

Türkiye, Adana, Yüreğir, Güncel
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