Emeklilik Fon Büyüklüğü 300 Milyar TL Olsa Kur Rahat Dalgalanamaz"

Yeni girişimlere destek veriyor olacağız." dedi.Katılım Emeklilik, Türkiye 'de kamuoyunun sigorta okuryazarlığı düzeyinin ve sigorta bilgisini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Türk halkının sigorta, risk ve emeklilik ile ilgili konulara yönelik algısının ölçülmesi amacıyla " Sigorta Okuryazarlığı Araştırması" gerçekleştirdi.Türkiye genelini temsilen, 12 ilde yaşayan, 18 yaş üzeri kadın ve erkeklerden oluşan 805 kişi ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Türk insanının "Sigorta Okuryazarlık" düzeyi ile ilgili ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, araştırma çıktılarının paylaşıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Katılım Emeklilik ve temsil ettikleri sigorta sektörü olarak en temel görevleri arasında; sigorta tasarruflarının artırılması, gelecekte oluşabilecek birçok finansal sorunun bugünden önünün alınabileceğinin anlatılması ve geleceği planlama ile sigorta ürünleri arasındaki organik bağın gösterilmesi geldiğini söyledi.Şirket olarak bu noktada öncelikle Türk halkının sigorta, risk ve emeklilikle ilgili konulara yönelik algısının ölçülmesi gerektiği kararına vardıklarını belirten Sincek, ERA Araştırma Şirketi ile birlikte "Sigorta Okuryazarlığı Araştırması"nı gerçekleştirdiklerini anlattı.Sincek, şöyle devam etti:"Genel anlamda sigortanın her türlüsünün hayatın her alanını güvenceye alabildiğini ve özellikle BES'in geleceğimizin garantisi olduğunu anlatmamız gerekiyor. Öncelikle Türkiye'de BES kavramının insanımız için geldiği noktanın durumunu inceleme ihtiyacı vardı. Buradan hareketle gerçekleştirdiğimiz bu araştırmayla durum tespitinin yanı sıra yol haritamızı da belirledik.Finansal Okuryazarlık çatısı altına 'Sigorta Okuryazarlığı'nın da alınması gerektiğine vurgu yapmak istedik. 'Sigorta Okuryazarlığı' kavramını da bundan böyle gündemde tutmalıyız. Çıktılar arasında aslında tüm durumumuzu özetleyen bir sonuç var. Halkımızın yüzde 72'si bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşünüyor ama sigorta sahiplik oranının henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını görüyoruz."Ayhan Sincek, araştırma katılanların yüzde 73,4'ünün "Çocuğumuzun eğitim masraflarıyla ilgili kaygım var" dediğini ancak kaygısı olanların yüzde 76,3'ünün bu konuda bir şey yapmamayı tercih etmediğini söyledi.Eğitimi güvence altına almak için Katılım Emeklilik'in ve birçok sigorta şirketinin bünyesinde eğitim sigortalarının bulunduğunu vurgulayan Sincek, şunları kaydetti:"Oluşturulan demografik kırılımlar sonucunda, halkımızın yüzde 29'unun; bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşündüğünü ancak herhangi bir sigorta ihtiyacı olduğunda ne yapacağını ve nereden bilgi alacağını bilmediğini öğrendik. Bu nedenle halkımızın sigorta okuryazarlık seviyesini yükseltmek, tasarruf bilinci oluşturmak ve gelecekte oluşabilecek birçok finansal sorunun bugünden önünün alınabileceğini anlatmak için önümüzdeki dönemde tasarruf eğitimleri vermeye karar verdik.""Faizsiz kategoride sektör lideriyiz"Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES ve sigorta ürünleri ile ilgili daha bilgilendirici, daha ulaşılabilir materyaller üreteceklerini söyledi.Dijital kanalları sigorta okuryazarlığını artırıcı içeriklerle zenginleştireceklerini belirten Sincek, " İstanbul ile başlamayı hedeflediğimiz eğitimlerimizle Türk halkının ve ekonomimizin ihtiyaç duyduğu tasarruf algısına katkı sağlayacağımıza ve geleceğimizi güvence altına alacağımıza inancımız tam." dedi.Sincek, Katılım Emeklilik olarak 5 yıllık hedeflere 4 yılda ulaştıklarını ve katılım esaslı anlayışın çok iyi karşılık bulduğunu ifade etti.Geçen yıl BES'te (OKS hariç) sözleşme artışında sektörün yüzde 0,13 daraldığına dikkati çeken Sincek, Katılım Emeklilik olarak yüzde 27 büyüdüklerini dile getirdi.Sincek, tüm emeklilik fonlarının ağırlıklı getiri performansında da Katılım Emeklilik katılımcısına ortalamanın 5,5 puan üzerinde getiri kazandırdıklarını vurguladı.2019 yılı hedeflerine ilişkin Sincek, şunları söyledi:"100 bin gönüllü BES sözleşmesi ve takribi 150 bin yeni otomatik katılım sözleşmesi. Türkiye ekonomisine derinlik kattığına inandığımız katılım sigortacılığında da öncüyüz. Geçen yıl hayat sigortalarında 42,5 milyon TL prim üretimi ve yüzde 58,5 pazar payıyla; ferdi kaza sigortalarında 7,8 milyon TL prim üretimi ile toplamda 50 milyon TL'nin üzerinde üretimle faizsiz kategoride sektör liderliğimizi sürdürdük. Katılım esaslı sigortacılığın hayatın her alanını kapsayabildiğini ürünlerimizle gösterdik. Sigorta okuryazarlığı konusunda da yaptığımız çalışmalarla insanların tasarruf bilincini arttırıp sigorta algısını güçlendirerek güvenli ve huzurlu yarınları bugünden inşa etmenin mümkün olduğunu göstereceğiz.""Sigortacılık alanında ilk 20'de olmalıyız"Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sincek, 2018'in çok kolay bir yıl olmamasına rağmen Katılım Emeklilik olarak sektörün üzerinde bir büyüme ile yılı tamamladıklarını söyledi.2019 yılında da koydukları hedefe ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sincek, "Tasarrufları artırmak için çabalıyoruz. Herkes bunun bilincinde. Bizim emeklilik fon büyüklüğümüz 95 milyar TL değil de 300 milyar TL olsa kur böyle rahat rahat dalgalanamayacak. Sermaye piyasalarımıza ciddi derinlik gelecek. Altyapı yatırımlarına ve girişim sermayelerine emeklik fonlarımız yatırım yapacak. Yeni girişimlere destek veriyor olacağız." ifadelerini kullandı.Sincek, tasarrufların ülke büyümesine ciddi katkı sunduğunu da dile getirdi.Türkiye'de bankacılık sektörünün domine ettiği bir finansal sistemin bulunduğunun altını çizen Sincek, "Sigortacılık ikinci büyük finansal sektör. Çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Türkiye GSYH açısından dünyanın 17., satın alma paritesi açısından 13. büyük ekonomisi. Ancak sigortacılık açısından 39-40. sıradayız. Bu bir çelişki. Bunun sebeplerini herkesin araştırması gerekli. En azından ilk 20'de olmamız için bütün taraflar çaba harcamalı." yorumunu yaptı.