Emeklilik işlemlerine ilişkin belgeler yalnızca HİTAP üzerinden gönderilecek - Son Dakika
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Emeklilik işlemlerine ilişkin belgeler yalnızca HİTAP üzerinden gönderilecek

10.09.2022 07:32
Emeklilik işlemlerine ilişkin belgeler yalnızca HİTAP üzerinden gönderilecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanıyan...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanıyan HİTAP'ın, söz konusu sigortalıları çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütüldüğü ifade edildi.

Genelgede, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılan emeklilik işlemlerinin en kısa sürede ve hatasız olarak tamamlanmasını teminen, sigortalı sayılan kamu görevlilerini çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarının en geç 2 ay içinde tamamlanarak personele ait bilgilerin HİTAP'a eksiksiz ve güncel biçimde aktarılacak. Emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgelerin 15 Kasım tarihinden itibaren yalnızca HİTAP üzerinden gönderilecek.Öte yandan Başkanlıkça ayrıca talep edildiği durumlar hariç olmak üzere posta yoluyla gönderime son verilecek ve emeklilik işlemlerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca HİTAP'ta yer alan bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirilecek.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilik işlemlerine ilişkin belgeler yalnızca HİTAP üzerinden gönderilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emeklilik işlemlerine ilişkin belgeler yalnızca HİTAP üzerinden gönderilecek - Son Dakika
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