Üye Girişi
Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor - Son Dakika

Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor

15.08.2021 12:45

Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor İstanbul'da doğal ve organik tarımın gözdesi Beykoz'da yaşayan İrfan Duruer, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı çiftçiliği maddi kazanca çevirdi.

Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor

İSTANBUL - İstanbul'da doğal ve organik tarımın gözdesi Beykoz'da yaşayan İrfan Duruer, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı çiftçiliği maddi kazanca çevirdi. Duruer, 20 dönümlük arazisinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketici ile buluşturuyor. Duruer'in birbirinden farklı ürünler yetiştirdiği çiftliği havadan görüntülendi.

İstanbul'un doğal ve organik tarımın yapıldığı Beykoz'un Zerzevatçı köyü Mahmutşevketpaşa Mahallesi'nde yaşayan, bir bankada çalışarak emekli olup seracılığa ve çiftçiliğe gönül bağlayan İrfan Duruer 20 dönümlük arazisinde çeşitli türden sebze ve doğal ürünler yetiştiriyor. Duruer, hobi olarak başladığı çiftçilik ile tüketiciye ulaşıyor. Yetiştirdiği doğal ürünleri toplayıp çiftliğinin hemen önünde bulunan tezgahta taze bir şekilde satışa sunuyor. Seracılık yapan İrfan Duruer'in arazisinde 500 adete yakın oya ağacı ve mavi sedir de bulunmakta. Ayrıca domates, mısır, kabak, patlıcan, fasulye, salatalık gibi doğal sebzelerin üretimini de yapmakta.

Seracı İrfan Duruer, "Bu iş baba mesleği. Yani babamlar yapıyordu. Sarıyer, Beşiktaş, Fatih pazarına Beykoz, Paşabahçe pazarlarına gidiyorlardı. Tabii zamanında onlar Paşabahçe'ye falan gidiyorlardı. Buradan araba tutup Beykoz'a inip, Beykoz'dan da motor kiralayıp Sarıyer'e getiriyorduk. Salı günleri orada Sarıyer pazarına gidiyorduk. Perşembe günleri Paşabahçe'ye gidiyorduk. Cumartesi Beşiktaş, Beykoz pazarlarına gidiyorduk. Sonra ben Sümerbank'a girdim. Bahçeye geçtik. Bahçe bakımı ile ilgileniyordum. Seramız da vardı. Oradan beni Beykoz fidanlarına yolladılar. Özel idarede bir ay kurs gördüm. Sonra Yalova araştırmaya gittim. Orada kurs gördüm. İç mekan olarak ustalık belgelerim var. Sonra orada arkadaşlarla tanıştık. Yirmi sene önce bu fidan işi pek buralarda yoktu. Yirmi, yirmi beş sene önce bana illa dediler biz İstanbul'a fidan satıyoruz, senin yerin varsa bu işe başla biz de sana yardımcı olalım diye teşvik ettiler beni. Sedir, Ladin, Selvi, Oya ağacı ve çalı türlerinden yetiştirmeye başladık. Şimdi burada mısır yetiştiriyorum, bal kabağı, fasulye yetiştiriyorum, biber yetiştiriyorum, salata yetiştiriyorum. Patlıcan ve fasulye var. Boş durmaktansa kendimize harçlık çıksın diye yapıyorum. Mahsül bazen çok verimli olur, bazen hava vurur hepsi kurur. Mesela ben fasulye ektim buraya, bir sefer topladım. Hava kötü oldu hiçbir şey toplayamadık. Çalı fasulyesi, barbunya vardı. Bu sene onu ekmedim. Çünkü zarar edilen bir şeyi niye ekeceksin. Bu daha verimli diye bundan ektik" dedi.

Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor
Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor
Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor
Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor
Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor
Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor
Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor
Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor
Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor

Paşabahçe, İstanbul, Sarıyer, Emekli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muğla'da alevlerle mücadele eden ormancı, desteğe gelen TOMA'ları görünce: Sizi Allah gönderdi, Cennetten mi düştünüz? 12:51 Muğla'da alevlerle mücadele eden ormancı, desteğe gelen TOMA'ları görünce: Sizi Allah gönderdi, Cennetten mi düştünüz? Fransız ekibe ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak 12:18 Fransız ekibe ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli 11:54 Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı 11:23 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi 10:35 Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor 10:32 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor
Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz 09:57 Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar 08:55 Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar

Son Dakika Haberleri
12:32 Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı
12:25 Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı
12:18 Fransız ekibe ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak
12:09 Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu
11:56 Eşiyle boşanma aşamasında olan adam, sokak ortasında baldızını bacağından vurdu
11:54 Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli
11:49 TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandı! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi
11:22 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı
11:00 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik
10:49 Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi
Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan Mert Günok'un sözleşmesini feshetti Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan Mert Günok'un sözleşmesini feshetti         
13:02
Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı         
12:32
Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu         
12:09
TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandı! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandı! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi         
11:49
Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi         
10:49
Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp! Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp!         
10:35
Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var         
10:25
Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı         
09:45
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi         
02:09
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı         
00:01
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 13:10:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftliğinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement