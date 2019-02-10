Emeklilikte Yaşa Takılanlar"Dan Anıtkabir'e Ziyaret

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.



Türkiye'nin 81 ilinden çok sayıda üye, Anıtkabir'in Tandoğan girişinde bir araya geldi. Buradan, ellerinde Türk bayraklarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen üyeler, Anıtkabir'in merdivenlerinde toplu fotoğraf çektirdi.



Daha sonra mozolenin girişinde Türk bayrakları açan grup, İstiklal Marşı'nı okudu, saygı duruşunda bulundu.



Derneğin Samsun Temsilcisi Cengiz Tokmak, yaptığı açıklamada, Yenimahalle'de düzenleyecekleri etkinliğe katılmak amacıyla Ankara'ya geldiklerini söyledi.



Etkinlik öncesi Anıtkabir'de toplandıklarını dile getiren Tokmak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunlara çözüm bulunmasını talep ettiklerini dile getirdi.



Cengiz, aylık bağlanma oranları ve kıdem tazminatının fona aktarılmasına ilişkin konularda etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü, Yoluna Emin Adımlarla İlerliyor

Son Ankette Çarpıcı Sonuçlar! İşte İttifakların Oy Oranı

Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kendisine Olumsuz Yorum Yapan Takipçisine Küfür Etti

Son Dakika! CHP, Yerel Seçim Bildirgesini Açıkladı! İşte 12 Madde