Emeklilikte yaşa takılanlar kim? TBMM gündeminde hangi 3 yöntem var? Yeni yasanın maliyeti ne?
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Prof. Dr Vedat Bilgin’i, Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununu araştırmak için görevlendirmesinin ardından, bu konu tekrar ülke gündeminin en önemli maddesi oldu.Peki, EYT kimleri doğrudan ilgilendiriyor ? Öne çıkan öneriler nedir ? Bütçeye maliyeti ne olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr Vedat Bilgin'i, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununu araştırmak için görevlendirmesinin ardından, bu konu tekrar ülke gündeminin en önemli maddelerinden biri oldu.
Peki, EYT kimleri doğrudan ilgilendiriyor? Bütçeye maliyeti ne? Ön plana çıkan üç önemli öneri ne içeriyor?
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:45
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