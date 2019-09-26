Son Dakika Haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar kim? TBMM gündeminde hangi 3 yöntem var? Yeni yasanın maliyeti ne?
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Emeklilikte yaşa takılanlar kim? TBMM gündeminde hangi 3 yöntem var? Yeni yasanın maliyeti ne?

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Prof. Dr Vedat Bilgin’i, Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununu araştırmak için görevlendirmesinin ardından, bu konu tekrar ülke gündeminin en önemli maddesi oldu.Peki, EYT kimleri doğrudan ilgilendiriyor ? Öne çıkan öneriler nedir ? Bütçeye maliyeti ne olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar kim? TBMM gündeminde hangi 3 yöntem var? Yeni yasanın maliyeti ne?, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr Vedat Bilgin'i, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununu araştırmak için görevlendirmesinin ardından, bu konu tekrar ülke gündeminin en önemli maddelerinden biri oldu.


Peki, EYT kimleri doğrudan ilgilendiriyor? Bütçeye maliyeti ne? Ön plana çıkan üç önemli öneri ne içeriyor?

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Recep Tayyip Erdoğan, Vedat Bilgin, EYT, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:45 
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