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Emeklilikte yaşa takılanlara müjde: Söz verildi! 2022'de sorun tamamen çözülüyor! - Son Dakika

Emeklilikte yaşa takılanlara müjde: Söz verildi! 2022'de sorun tamamen çözülüyor!

19.02.2022 08:55
Emeklilikte yaşa takılanlara müjde: Söz verildi! 2022'de sorun tamamen çözülüyor!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu her geçen gün büyüyerek devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mecliste AK Parti ve MHP kurmaylarını ziyaret eden EYT temsilcileri bu kez söz aldı.

Yeni Şafak gazetesinde yer alan iddiaya göre EYT sorunu için hükümet yetkilileri bu kez tarih verdi. İşte EYT krizinin çözüme kavuşacağı o tarih.

"2022 İÇİNDE ÇÖZÜLECEK" SÖZÜ

EYT'lilerin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorununu çözmek için düğmeye basıldı. Çarşamba günü Meclis'te AK Parti ve MHP kurmaylarını ziyaret eden EYT temsilcileri, "2022 yılı içerisinde EYT'lilerin sorununu halledeceğiz" sözünü aldı.

AK Parti'den, EYT'nin çözümü için 2022 yılı sinyali geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal kesimlerin sorununu beş başlıkta toplayıp çözüm adımları atarken, EYT'liler de Cumhur İttifakı nezdinde kulislerini artırdı.

HEM AK PARTİ HEM DE MHP İLE GÖRÜŞTÜLER

Çarşamba günü EYT'ye ilişkin federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet, TBMM'de AK Parti ve MHP'nin kapısını çaldı.

EYT temsilcileri AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek, çalışmalara ilişkin nabız yokladı ve sorunlarını iletti. EYT'liler, 8 Eylül 1999'da getirilen yaş şartıyla mağdur edildiklerini hatırlattı.

"ASGARİ ÜCRET VE MEMUR MAAŞLARINI ÇÖZDÜK, SIRA EYT'DE"

Edinilen bilgilere göre, sözleşmeli personel konusunun ardından gündeme alınacak olan EYT sorunu, 2022 yılı içerisinde çözülecek. Ziyarette Akbaşoğlu'nun "İlk iki mesele olan asgari ücret ve memur maaşlarını çözüme kavuşturduk. Üçüncü mesele olan 3600 ek göstergeyi şu an hallediyoruz. Sonra dördüncü mesele olan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden sonra 2022 yılı içerisinde EYT'liler sorununu halledeceğiz" dediği öğrenildi.

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