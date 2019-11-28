Son Dakika Haberleri: Emeklilikte yaşa takılmak istemeyen Fransızlar ülke çapında greve hazırlanıyor
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Emeklilikte yaşa takılmak istemeyen Fransızlar ülke çapında greve hazırlanıyor

6 saat önce

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında bulunan ama yıllardır gerçekleşemeyen emeklilik reformu yeniden ülke gündemine taşındı. Reformun olumsuz sonuç doğuracağını düşünen çok sayıda sendika, çalışanları greve çağırdı

Emeklilikte yaşa takılmak istemeyen Fransızlar ülke çapında greve hazırlanıyor, System.String[]

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında bulunan ama henüz gerçekleşemeyen emeklilik reformu yeniden ülke gündemine taşındı. Reformun olumsuz sonuç doğuracağını düşünen çok sayıda sendika, çalışanları greve çağırdı.


5 Aralık günü toplu taşımadan sağlık çalışanlarına, eğitimcilerden avukatlara, birçok sektörde aynı anda başlatılacak grevlerin ülkeyi günlerce kilitleyebileceği düşünülüyor.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Sendika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:41 
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