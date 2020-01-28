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Emeklililk reformunu protesto eden Fransız itfaiyeciler 2. kez Paris sokaklarında
6 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce itfaiye memuru daha iyi koşullarda çalışmak ve emeklilik risk paylarının artırılması amacıyla protesto gösterisi düzenledi. 4 ay önce aynı nedenle sokaklara inen itfaiyeciler emeklilik risk paylarının yüzde 28'e çıkarılmasını istiyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce itfaiye memuru daha iyi koşullarda çalışmak ve emeklilik risk paylarının artırılması amacıyla protesto gösterisi düzenledi.
İtfaiyeciler yaklaşık dört ay önce yine aynı nedenle sokaklara inmişti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:46
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