Emeklililk reformunu protesto eden Fransız itfaiyeciler 2. kez Paris sokaklarında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Emeklililk reformunu protesto eden Fransız itfaiyeciler 2. kez Paris sokaklarında - Son Dakika Dünya

Emeklililk reformunu protesto eden Fransız itfaiyeciler 2. kez Paris sokaklarında

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce itfaiye memuru daha iyi koşullarda çalışmak ve emeklilik risk paylarının artırılması amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce itfaiye memuru daha iyi koşullarda çalışmak ve emeklilik risk paylarının artırılması amacıyla protesto gösterisi düzenledi. 4 ay önce aynı nedenle sokaklara inen itfaiyeciler emeklilik risk paylarının yüzde 28'e çıkarılmasını istiyor.View on euronews

Emeklililk reformunu protesto eden Fransız itfaiyeciler 2. kez Paris sokaklarında

Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:57 
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