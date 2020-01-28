Emeklililk reformunu protesto eden Fransız itfaiyeciler 2. kez Paris sokaklarında

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce itfaiye memuru daha iyi koşullarda çalışmak ve emeklilik risk paylarının artırılması amacıyla protesto gösterisi düzenledi. 4 ay önce aynı nedenle sokaklara inen itfaiyeciler emeklilik risk paylarının yüzde 28'e çıkarılmasını istiyor.View on euronews