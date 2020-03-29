Emeklinin bayram ikramiyesi 7-11 Nisan'da ödenecek - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7- 11 Nisan tarihlerinde hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Milletvekili Aksal, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan süreçte, devletin tüm imkanlarını vatandaşları için seferber ettiğini, vatandaşını bir an olsun yalnız bırakmadığını söyledi.

AK Parti'nin 18 yıldır "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen anlayışla Türkiye'yi yönettiğini, alınan tüm tedbirlerin ve yapılan tüm çalışmaların da vatandaşların kaliteli yaşamasına yönelik olduğunu anlatan Aksal, "Bu süreçte daha uzun yıllar başımızda kalmaları, tecrübelerini bizlere aktarmaları için 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarının kendi sağlıkları açısından daha önemli olduğuna karar verildi." dedi.



Yaşlı insanların bir milletin hafızası, bir nevi bilgi bankası olduğunu ifade eden Aksal, 65 yaş ve üstü vatandaşların bu süreci sağlıklı şekilde atlatmaları için de devletin tüm kolaylıkları sağladığını vurguladı.



Fatma Aksal, "Emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan günlerinde ödenecek, yine emeklilerin maaş promosyon ödemelerinin, şubelere gitmelerine gerek kalmadan, doğrudan hesaplarına yatırılacak." dedi.

Türkiye'deki teknoloji altyapısının insanların evlerinden çıkmadan tüm işlemlerini yapmalarına imkan sağlar hale geldiğini hatırlatan Aksal, "Emekli maaşımı evde almak istiyorum diyen emekliler başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Maaş promosyonu dönemi olduğu için de banka değişikliği başvuruları e-devlet'ten yapabilirler" diye konuştu.