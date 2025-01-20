Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam - Son Dakika
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Finans

Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

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Hükümet, 16,8 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesini mart ayında yatıracak. Geçen yıl iki bayram için toplamda 6 bin lira olan ikramiyenin bu yıl 8-10 bin lira olması bekleniyor. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek.

20.01.2025 12:15
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Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından bu yana yılda iki defa veriliyor. Emekliler bu yıl da mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan, Kurban Bayramı da 6-9 Haziran'da kutlanacak.

GEÇEN YIL 3 BİN LİRA ALMIŞLARDI

Emeklilerin ilk bayram ikramiyelerinin 28 Mart Cuma gününe kadar hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödemelere ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Emekli ikramiyesi her bir bayram için 2018 yılında 1000 lira, 2021 yılında 1100 lira, 2023 yılında 2 bin lira, 2024 yılında da 3 bin lira olmuştu.

YENİ EMEKLİLER DE ALACAK

Bu yıl emekli olanlar da bayram ikramiyesi alacak. Cnbc-e'den Hazal Ateş'in haberine göre; hem eş hem de anne-babadan ölüm aylığı alanlar ikramiyesi 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı daha yüksekse o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin, dul eş hem baba hem de kocadan aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından aldığının oranı yüzde 25 ise ikramiyesi (her bir bayram için 4 bin lira olması durumunda) 2 bin lira, iki bayram için toplam tutar tutar 4 bin lira olacak.

EMEKLİ, MALULLER TAM ALIYOR

Bayram ikramiyesini emekliler, maluller tam olarak alıyor. Eğer emekli vefat etmişse ikramiyeden hak sahibi eş ve çocuklar da yararlanıyor. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında yararlanıyor. Ödeme hisse oranları doğrultusunda paylaştırılıyor. Vefat eden emeklinin aylığını sadece eşi alıyorsa ve hisse oranı yüzde 75 ise eşe yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi (4 bin lira olması durumunda) 3 bin lira, iki bayram için 6 bin lira ödenecek. Eğer eşin yüzde 50, 2 çocuğunun yüzde 25'er hissesi varsa (4 bin lira olması durumunda), eşin ikramiyesi ilk bayramda 2000 lira, çocuklarınki de biner lira olacak. Bu durumda yılda 2 kez eşe 4000 lira çocuklara da 2000 lira ödenecek.

HERHANGİ BİR BAŞVURU GEREKMİYOR

Bayram ikramiyesi için herhangi bir iş başvurusuna ihtiyaç bulunmuyor. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi aylık aldıkları hesaba yatırılmak suretiyle bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeniyor. İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ikramiye yatıyor. Bu kapsamdaki ödemeler sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 50 oranında göremez olduğu tespit edilmişse (4 bin lira olması halinde) 2000 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

ZAMLI AYLIKLAR YATMAYA BAŞLADI

Emeklilerin 2025 yılı itibarıyla zamlanan aylıkları da hesaplara yatmaya başladı. SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla aylıklarını zamlı alırken, Bağ-Kur emeklilerinin de 25 Ocak'tan itibaren hesaplara yatacak. En düşük emekli aylığı da geçen hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan yasal düzenlemeyle 14 bin 469 liraya çıkarıldı. Meclis 28 Ocak tarihine kadar tatile girerken, yasal düzenlemenin Genel Kurul aşaması tatil sonrasına kaldı. Bu nedenle en düşük emekli aylıkları hesaplara 12 bin 500 lira olarak yatırılırken aradaki bin 969 liralık fark düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından şubat ayında hesaplara yatırılacak.

BANKA PROMOSYONLARI DA ARTTI

Emekli aylıklarıyla birlikte banka promosyonları da yükseldi. Bankalar emeklilerin aldıkları aylıklara göre promosyon tutarlarını da yeniden belirledi. Daha önce promosyon alan emekliler mevcut sözleşmelerini iptal ederek yeni rakamlarla anlaşma yapma hakkına sahip bulunuyor. Emeklilere promosyon 20-24 bin liraya kadar çıkarken, SGK da bankalarla görüşmeler yapacak. SGK'nın promosyon görüşmelerini mart başında tamamlanması bekleniyor. Kurum her yıl bankalarla yapılan görüşmeler doğrultusunda aylık aralıklarına göre yapılacak promosyon tutarlarını duyuruyor. Üç yılını dolduranlar yeni taahhütname imzalayıp parasını alıyor. Bankalar inisiyatifleri ile SGK ile imzalanan protokolün üzerinde ödeme yapabiliyor.

EMEKLİLERE ÖDEME TAKVİMİ;

  • 1-5 Ocak: Memur emeklilerine zamlı maaş.
  • 17-26 Ocak: SSK emeklilerine zamlı maaş.
  • 25-28 Ocak: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
  • Ramazan Bayramı ikramiyesi
  • 24-28 Mart: İkramiye ödemesi.
  • 30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı.
  • Kurban Bayramı ikramiyesi
  • 2-5 Haziran: İkramiye ödemesi.
  • 6-9 Haziran: Kurban Bayramı.
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Bayram İkramiyesi, Ramazan Bayramı, Hükümet, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Atilla Kamış:
    Benim gibi emeklileri nasıl yolup yolunmuş tavuğa çevirdiler. Nasıl makara yapıyorlar. Emekliyi dilenci durumuna düşürdüler. Bunu reva görenlerin Allah belasını versin 19 1 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    43 yasinda emekli olanlarada verin...hani oy icin yaptiginiz emeklilere 5 6 Yanıtla
  • mesut özerden :
    emekliyim hiçte düşünmüyorum. emekliyi dilenci durumuna düşürenler utansın. her şeye P zam yap emekli maaşına 11.55 revamı.evden çıkmaya korkar olduk. 2 1 Yanıtla
  • Vadaa:
    sogan ekmek ye umit demir daha beter ol 2 1 Yanıtla
  • PRİNTFY MUSTY:
    bul parayı al babayı olmuş emeklinin durumu yazık emekli yılı dendi aile dendi elde var kocaman bir 0000yazık tayip bey çarşıya pazara markete bi in halkım ne durumda bir kendi gözünle gör tabi görmek istersen görürsün tayip bey bu halkın alım gücü kalmadı yanındaki danışmanların hepsini kov sana doğrular söylenmiyor ne olur halktan uzaklaştın yapma yapma hazreti ömerin adaleti nerde tayip bey, veselam 2 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    emekli haberleri her dediginizde şu video ve resimleri paylaşmayın gına geldi artikkkkkkk aynı video yillardir paylasiyorsunuz 0 0 Yanıtla
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