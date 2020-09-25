Emeklinin maaşını böyle çaldı - Son Dakika

Emeklinin maaşını böyle çaldı

Adana'da bir emeklinin ATM'den çektiği 2 bin lira parasını alıp kaçan zanlı, kıyafet alıp eğlendikten sonra polis tarafından yakalanınca, "Paranın bin lirasını harcadım, geriye kalan ise benim kötü gün param veremem" dediği öğrenildi.

Adana'da bir emeklinin ATM'den çektiği 2 bin lira parasını alıp kaçan zanlı, kıyafet alıp eğlendikten sonra polis tarafından yakalanınca, "Paranın bin lirasını harcadım, geriye kalan ise benim kötü gün param veremem" dediği öğrenildi. Kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, emekli noter katibi İdris Zorlu (75), maaşının 2 bin lirasını çekmek için merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki ATM'ye gitti. Zorlu, parasını almaya hazırlandığı sırada arkasına gelen bir kişi beklemeye başladı. Zorlu para çekmek için işlemlerini yaptıkça o da yaşlı adama adım adım yaklaştı. Tam ATM parayı verince zanlı Zorlu'dan önce parayı alıp kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Neye uğradığını şaşıran Zorlu, zanlının arkasından sadece bakakaldı. Zanlı ise kaçıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için araştırma başlattı.

"YILDIRIM GİBİ ALDI GİTTİ, ELİMİ BİLE SÜREMEDİM"

İdris Zorlu, taksitlerini ödemek için parayı çektiğini ancak arkasından gelen bir kişinin parayı alıp kaçtığını belirterek, "Ben paraya elimi bile süremedim o yıldırım gibi parayı aldı kaçtı. Ne olduğunu anladım. Hiç fark etmedim onu. İlk kez başıma böyle bir şey geliyor" dedi.

Ekip, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin "kapkaç", "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde bulundurmak" olaylarından emniyette 7 suç kaydı bulunan Mustafa B. (23) olduğunu belirledi. Polis yaptığı incelemede zanlının olaydan sonra kaçış güzergahını anbean takip etti. Zanlının kaçtıktan bir süre sonra soyunmaya başladığı ve kaçmaya öyle devam ettiği de görüldü.

Zanlı Mustafa B., ekiplerin çalışmasıyla olaydan yaklaşık 3 saat sonra Ulucami Mahallesi'ndeki tarihi Büyüksaat Kulesi yakınında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin paranın yarısıyla ayakkabı, pantolon, tişört, şapka, iç çamaşırı ve korona virüsten korunmak için maske alıp eğlencede harcadığı tespit edildi.

Zanlının kapkaç yaptığını kabul ettiği, paranın bin lirasını harcadığını, geri kalan kısmının ise "kötü günler, dar günler için" sakladığını, paranın yerini söylemeyeceği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa B'ye ev hapsi cezası verildi.

(İHA)

Emeklinin maaşını böyle çaldı

Kapkaç, Adana, Polis, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emeklinin maaşını böyle çaldı - Son Dakika

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