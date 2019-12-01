Son Dakika Haberleri: Emeklinin maaşını çalan şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Emeklinin maaşını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Emeklinin maaşını çalan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir emeklinin maaşını "kapkaç" yöntemiyle çalan şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir emeklinin maaşını "kapkaç" yöntemiyle çalan şüpheli gözaltına alındı.

Hayriye Mahallesi'nde emekli Hamza Canbekler'e (68) tokalaşma bahanesiyle yaklaşıp elinde saydığı emekli maaşını "kapkaç" yöntemiyle alarak kaçan kişinin yakalanması için özel ekip kuruldu.

Çevredeki güvenlik kameralarının yanı sıra MOBESE kameralarını inceleyen ekip, kaçan kişinin Mehmet M. olduğunu belirledi.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık raporu için Siverek Devlet Hastanesine götürüldü.

Daha sonra adliyeye getirilen Mehmet M, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Emeklinin maaşını çalan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı: Yeniden büyük Türkiye istiyorsanız Yeniden Refah'ta toplanacaksınız
Bolu ve Sakarya'dan destek geldi! Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında yangın çıktı Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a Doğu Akdeniz tepkisi: Oldubittilere asla izin vermeyeceğiz CHP'den Millet İttifakı'na Anayasa çağrısı: 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 21:45:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emeklinin maaşını çalan şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]