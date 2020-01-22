Emeklinin promosyon oranı Şubat'ta belli olacak - Son Dakika
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Emeklinin promosyon oranı Şubat'ta belli olacak

6 saat önce

Emekliler için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı.

Emeklinin promosyon oranı Şubat'ta belli olacak, System.String[]

Emekliler için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Banka promosyonlarında milyonlarca emeklinin sözleşme süresi Şubat ayında sonlanacak. Yeni ödemelere 1 Mart itibariyle başlanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 1 Mart 2017 tarihinde imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emekliler için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Bu dönem için bin lira aylık alanlara 300, bin ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonu için birçok emeklinin sözleşme süresi Şubat ayı itibarıyla sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği Şubat'ta masaya oturacak.

Promosyon için emekli bankaya gidip 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalıyor. Emekliye ikinci promosyon olarak 1 Mart 2020 itibarıyla yeni ödemeler yapılacak.

Emeklileri promosyon ödemeleri bankalar arasındaki rekabeti kızıştırdı. Bazı bankalar emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere bin 250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

(İHA)

Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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Emekliler yeni promosyon ödemelerini 1 Mart itibariyle alacak
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