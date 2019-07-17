Son Dakika Haberleri: Emekliye ayrılan personel törenle uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Emekliye ayrılan personel törenle uğurlandı

2 saat önce

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğünde görevli iken emekliye ayrılan Yukarı Alakır Şefi İlkay Hilal Karatekekli ve orman muhafaza memuru Turgut Doğan için veda yemeği düzenlendiKumluca Orman İşletme Lokalinde düzenlenen veda yemeğinde Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz tarafından plaket takdimi yapıldı.

Emekliye ayrılan personel törenle uğurlandı, System.String[]
Kumluca Orman İşletme Müdürlüğünde görevli iken emekliye ayrılan Yukarı Alakır Şefi İlkay Hilal Karatekekli ve orman muhafaza memuru Turgut Doğan için veda yemeği düzenlendi

Kumluca Orman İşletme Lokalinde düzenlenen veda yemeğinde Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz tarafından plaket takdimi yapıldı. Yemekte konuşma yapan Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz; "Emeklilik hakkını kazanan ve emekliye ayrılan personellerimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA
Turgut Doğan, Faik Yılmaz, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:56:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekliye ayrılan personel törenle uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]