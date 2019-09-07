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Emekliye ayrılan ve tayin olan personele veda yemeği

54 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görev yapan ve başka illere tayini çıkan ve emekliye ayrılan personel için düzenlenen veda yemeği duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Emekliye ayrılan ve tayin olan personele veda yemeği, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görev yapan ve başka illere tayini çıkan ve emekliye ayrılan personel için düzenlenen veda yemeği duygulu anların yaşanmasına neden oldu.


Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli iken emekli olan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Vekili Hamza İsmail Hakan Barın ile Yalova'ya tayin olan Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü personeli Hatice Yıldırım Aydınlı ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü personeli Volkan Aydınlı adına il ve ilçe Müdürlükleri personellerinin katılımıyla veda yemeği düzenlendi.


İl Müdürü Vekili Hüseyin Dikmen, "Aramızdan ayrılan çalışma arkadaşlarımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum, mutluluk ve başarılarının devamını dililiyorum" dedi.


Yemek ve konuşmaların ardından plaket ile hediye takdiminden sonra veda yemeği sona erdi. - DÜZCE

Yalova, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
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