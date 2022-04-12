ING'den emekli maaşını taşıyanlara 4 bin TL'ye varan promosyon - Son Dakika
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ING'den emekli maaşını taşıyanlara 4 bin TL'ye varan promosyon

12.04.2022 11:41
ING'den emekli maaşını taşıyanlara 4 bin TL'ye varan promosyon

ING Türkiye, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 750 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunarken, 5 emekli arkadaşını daha ING'li yapanlara, ek olarak 1.250 TL'ye varan promosyon imkanı tanıyor.

ING Türkiye, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 750 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunarken, 5 emekli arkadaşını daha ING'li yapanlara, ek olarak 1.250 TL'ye varan promosyon imkanı tanıyor.

ING Türkiye açıklamasına göre, emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları, 1.500 TL'ye kadar ise 1.850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arası ise 2 bin 300 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 2 bin 750 TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını da ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING'nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. ING Türkiye'nin kampanyasından 8 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.

Turuncu Ekstra'nın avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanıyor

Açıklamaya göre, tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programına dahil olan ING'liler ise program kapsamında belirlenen aylık harcama tutarına ulaştıklarında ekstra avantajlar kazanıyor. Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, Turuncu Ekstra programının tüm ekstra avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanabiliyor.

Turuncu Ekstra programı kapsamda ING'li emekliler, Turuncu ve e-Turuncu TL Hesaplarına ek faiz kazanabiliyor, para transferi işlemlerini ING Mobil ve Internet Şubesi'nde ücretsiz gerçekleştirebiliyor ve tüm ATM'lerden ücretsiz para çekip yatırabiliyor. Emekliler ayrıca ihtiyaç kredisi kullandıklarında kredi ödemelerine nakit iade ayrıcalığıyla avantajlı kredi faiz oranından faydalanabiliyor, Destek Hesap limitleri dahilinde ayda 3 işlemlerini faizsiz taksitlendirebiliyor veya erteleyebiliyor.

ING'li emekliler birçok ayrıcalıktan yararlanabiliyor

ING'li emekliler Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesaplarında para olmasa bile nakit çekebiliyor ve nakit ihtiyaçları için onlara özel avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanabiliyor.

Maaşını ING'ye taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla ING şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ING'den emekli maaşını taşıyanlara 4 bin TL'ye varan promosyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: ING'den emekli maaşını taşıyanlara 4 bin TL'ye varan promosyon - Son Dakika
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