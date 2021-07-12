Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak

Memurlara ve memur emeklisine temmuz itibarıyla yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5.45'lik fark eklenecek. Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 8.45 olacak. Bu zam da Ocak 2022'ye kadar geçerli. 3 bin 21 lira olan memur emeklisinin en düşük maaşı, haziran enflasyonuyla birlikte 3 bin 276 liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağkur emeklileri de bu ay yüzde 8,45 zam alacak. 2021'in ilk 6 aylık enflasyonuna göre, en düşük esnaf Bağkur emekli maaşı 1.763 liradan 1.912 liraya, en düşük tarım Bağkur emeklisi maaşı da 1.662 liradan 1.802 liraya çıktı. SSK'lılardan en yüksek maaşı, intibaktan yararlandıkları için 2000'den önce emekli olanlar alıyor. Buna göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ise 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya çıktı.

1.100 LİRA İKRAMİYE

Maaşını 1-5 Temmuz'da çekmiş olan memur emeklileri, zam farkını 15 Temmuz'da alacak. Ayrıca aynı tarihte 1.100 lira bayram ikramiyesi de ödenecek.

MAAŞ VE İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emeklilerin zamlı temmuz maaşı ile bayram ikramiyeleri, maaş günü 17-18-19-20-21 Temmuz olanlara 13 Temmuz'da (yarın), maaş günü 22-23-24-25-26 Temmuz olanlara 14 Temmuz'da yatırılacak. Bağkur emeklileri de maaş ve ikramiyelerini 16 Temmuz'da toplu olarak çekecek.