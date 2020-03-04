Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli oldu - Son Dakika

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Vekili İsmail Yılmaz, "Aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira, 1500- 2500 lira arasında olan emeklilerimize 625 lira, 2 bin 500 lira üstünde olanlara ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi yapılmasını kararlaştırdık" dedi.

SGK ile Ziraat Bankası arasında yapılacak olan emekliler için banka promosyonu protokolü imza töreni, kurumun konferans salonunda gerçekleştirdi. Törene, SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan katıldı. Burada konuşan Yılmaz, 2017 yılında kurum ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi sağlandığını ve bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibine 4,6 milyar lira tutarında ödeme yapıldığını ifade etti.

'YÜZDE 66 ORANINDA ARTIŞ SAĞLADIK'

Yılmaz, emeklilerin banka promosyonu ödenmesine ilişkin 3 yıllık sürenin dolması nedeniyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'un talimatlarıyla yürütmekte oldukları 2020- 2023 dönemi promosyon ödemelerine yönelik çalışmaları tamamladıklarını kaydetti. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı; 1500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmasını kararlaştırdık. Ödemeler, anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır. Böylece promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. Bu kapsamda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz. Emekli aylığı ödemeleri içerisinde en yüksek orana sahip olan Ziraat Bankası, promosyon ödemlerinin yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda diğer kamu ve özel bankaların da bu süreçte bir önceki dönemde olduğu gibi aktif rol oynayıp katkı sağlayacaklarına da inancımız tamdır..

'TEK ŞART MAAŞ ALDIĞI BANKADA 3 YIL KALMASI'

Yılmaz, bankaların kendi inisiyatiflerinde olmak üzere bu tutarların üzerinde promosyon ödemesi yapabileceğini, bu konuda zaman zaman çeşitli kampanyalar düzenlediklerini duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Emeklimizin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şart maaş aldığı bankaya 3 yıl bankada kalma taahhüdünde bulunmasıdır. Bu kapsamda, belirlenen rakamlar üzerinden, ilk olarak Ziraat Bankası ile promosyon protokolümüzü imzalıyoruz. Diğer bankalarımız ile protokoller imzalandıkça sizlerle paylaşılmaya devam edilecektir. Burada Ziraat Bankası'nın nezdinde diğer bütün bankalara da sağlayacakları katkılardan dolayı emeklilerimiz adına şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Yapılan konuşmanın ardından protokol imzalandı.