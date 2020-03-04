Emekliye promosyon miktarları belli oldu - Son Dakika

Emekliye promosyon miktarları belli oldu
6 saat önce
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında...
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı.
(İHA)
Son Dakika Son dakika: Emeklilere yeni dönemde verilecek promosyon ücretleri belli oldu Suudi general yaptığı tespitle alay konusu oldu: Erdoğan, koronavirüsü Arabistan'a yaymaya çalışıyor Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı İdlib gazisi Uzman Çavuş Levent Kara'dan duygulandıran paylaşım