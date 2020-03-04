Emekliye promosyon miktarları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekliye promosyon miktarları belli oldu - Son Dakika

Emekliye promosyon miktarları belli oldu

6 saat önce

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında...

Emekliye promosyon miktarları belli oldu, System.String[]

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

(İHA)

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ziraat Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
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