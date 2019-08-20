"Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin"
21 dakika önce
Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali Sekreteri Kurnaz, "Emeklilere TOKİ konutlarından kontenjan ayrılmasını sağlayan uygulamanın kapsamının genişletilmesini ve yüzde 25 olan kontenjan oranının yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyoruz" dedi.
Türkiye
Emekliler Derneği Genel Mali Sekreteri Kurnaz, "Emeklilere TOKİ konutlarından kontenjan ayrılmasını sağlayan uygulamanın kapsamının genişletilmesini ve yüzde 25 olan kontenjan oranının yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:59
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