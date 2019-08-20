Son Dakika Haberleri: "Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin"
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"Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin"

21 dakika önce

Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali Sekreteri Kurnaz, "Emeklilere TOKİ konutlarından kontenjan ayrılmasını sağlayan uygulamanın kapsamının genişletilmesini ve yüzde 25 olan kontenjan oranının yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali Sekreteri Kurnaz, "Emeklilere TOKİ konutlarından kontenjan ayrılmasını sağlayan uygulamanın kapsamının genişletilmesini ve yüzde 25 olan kontenjan oranının yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyoruz" dedi.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:59 
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