Emekliye zamlı ikramiye için masadaki 3 formül! Kim ne kadar alacak? - Son Dakika
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Emekliye zamlı ikramiye için masadaki 3 formül! Kim ne kadar alacak?

23.02.2022 11:02

2022 emekli bayram ikramiyesi için asgari ücret, memur ve emeklilere yapılan ekstra zam iyileştirmeleri sonrası artış beklentisi oluştu. Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi planlanırken, emekli bayram ikramiyesi zammı için de 3 formül öne çıkıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 13,8076'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 13,80 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,66'dan, sterlin/TL ise 18,79'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 96,1 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1340'tan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin risk iştahını düşürerek varlık fiyatlarında oynaklığı artırdığını belirtti.
Güvenli liman arayışının dolar talebini de artırdığını ve doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini kaydeden analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının döviz kurları üzerinde etkili olmayı sürdürebileceğini bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Sterlin, Rusya, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Emekliye zamlı ikramiye için masadaki 3 formül! Kim ne kadar alacak? - Son Dakika


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