Emekliyi dövüp, cüzdanını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, emekli M.G.'yi (71) döverek, cüzdanını gasbeden 3 şüpheli, Van'da gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.G., hastanede tedaviye alındı.

Güroymak ilçesinde yaşayan emekli memur M.G., 2 gün önce bankadan emekli maaşını çekip, evine gitti. Bir süre sonra ise 3 kişi, kapıyı kırıp eve girdi. O anda uyuyan M.G.'yi kaldırıp, döven saldırganlar, cüzdanını alıp kaçtı. Dövülen M.G., polisi aradı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, evin yakınındaki güvenlik kameralarına ait 15 saatlik görüntülerden gaspçıların Ş.D., Y.I. ve O.K. olduğunu belirledi. Şüphelilerin Van'a gittiklerini tespit etti.