Emekliyi dövüp, cüzdanını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekliyi dövüp, cüzdanını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Emekliyi dövüp, cüzdanını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, emekli M.G.'yi (71) döverek, cüzdanını gasbeden 3 şüpheli, Van'da gözaltına alındı.

Emekliyi dövüp, cüzdanını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, emekli M.G.'yi (71) döverek, cüzdanını gasbeden 3 şüpheli, Van'da gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.G., hastanede tedaviye alındı.

Güroymak ilçesinde yaşayan emekli memur M.G., 2 gün önce bankadan emekli maaşını çekip, evine gitti. Bir süre sonra ise 3 kişi, kapıyı kırıp eve girdi. O anda uyuyan M.G.'yi kaldırıp, döven saldırganlar, cüzdanını alıp kaçtı. Dövülen M.G., polisi aradı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, evin yakınındaki güvenlik kameralarına ait 15 saatlik görüntülerden gaspçıların Ş.D., Y.I. ve O.K. olduğunu belirledi. Şüphelilerin Van'a gittiklerini tespit etti.

Bitlis Polisi, Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle, şüphelileri saklandıkları metruk evde yakalayarak gözaltına aldı. Bitlis'in Güroymak ilçesine getirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.G. ise Güroymak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.


Güroymak, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
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