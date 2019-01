Emekliyi Yaz Sıcağında Bile Kömür Satıyor Gibi Gösterip Dolandırmışlar

Emekliyi yaz sıcağında bile kömür satıyor gibi gösterip dolandırmışlar Adana'da Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi Başkanı ve kömür firması sahibinin emeklileri tefecilik yöntemiyle dolandırdığı ileri sürülerek tutuklanmasının ardından mağdurlar yaşadıklarını anlattı Emekli G.Ş.

Adana'da Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi Başkanı ve kömür firması sahibinin emeklileri tefecilik yöntemiyle dolandırdığı ileri sürülerek tutuklanmasının ardından mağdurlar yaşadıklarını anlattı

Emekli G.Ş. adlı kadın Adana gibi yerde yazın 4 ton kömür alıyor gibi gösterilip bin 300 lira para aldığını, maaşından 2 bin 800 lira kesildiğini söyledi

Emeli G.Ş.: "Kredi çektiğim için maaş alamıyordum bir yaşlı adam beni alıp kömürcüye götürdü kömür alıyor gibi yaptık bana bin 300 lira para verdiler. Ancak maaşımdan 100 lira kesileceğini söylemelerine rağmen 4 ay boyunca 700'er lira kesildi. Toplamda 2 bin 800 lira para kestiler"



ADANA - Adana'da, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi Başkanı ve kömür firma sahibi emeklileri tefecilik yöntemiyle dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardında mağdurlar da ortaya çıkmaya başladı. Emekli G.Ş. adlı kadın, Adana gibi bir yerde yazın 4 ton kömür almış gibi gösterilip bin 300 lira para aldığını, maaşından 2 bin 800 lira kesildiğini söyledi.

Adana Cumhuriyet Savcılığının soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri 9 Ocak günü şafak vakti Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanlığına operasyon yaptı. Operasyonda muhtaç emeklileri bularak onları kömür alıyor gibi gösterip para almalarını sağladığı ve bu paradan da komisyon aldığı ileri sürülen dernek başkanı M.K., kömür firma sahibi F.G. ile olaya karıştığı ileri sürülen 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından "tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılardan başkan M.K. ve kömür firması sahibi F.G. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Derneğin yüzlerce mağduru olduğu ileri sürülürken bunlar arasında bulunan emekli G.Ş. adlı kadın, iki çocuğu olduğunu, bunlardan birinin üniversite kazandığı için aldığı bin 500 lira emekli maaşıyla geçinemediğinden kredi çektiğini bu nedenle de ekonomik olarak zor durumda kaldığını söyledi. G.Ş, "Tam bu sırada 2017 yılında emeklilerin sürekli gittiği bir yere gittim. Burada yaşadığım ekonomik sıkıntıları anlattım. Yanıma gelen yaşlı bir adam isterse para bulabileceğini söyledi. Ben de zor durumda olduğum için kabul ettim. Yaşlı adam derneğin Yüreğir şubesine üye olup olmadığımı sordu. Ben de ev verecekleri için üye olduğumu söyledim. Yaşlı adam bunun üzerine beni bir kömürcüye götürdü. Burada bana 4 ton kömür yazdılar ve bin 400 lira para verdiler. Sonrada ben beni kömürcüye getiren adama 100 lira aracı parası verdim. Bu arada bir fişin arkasına da bana buradan kömür aldım diye not yazdırdılar o fişi de derneğe götürüp verdim" dedi.

G.Ş. para verirken maaşından her ay 100 lira kesileceğini söylediklerini ancak maaşından 4 ay boyunca 700'er lire kesildiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bana bin 300 lira para verdiler. Ancak maaşımdan 100 lira kesileceğini söylemelerine rağmen 4 ay boyunca 700'er lira kesildi. Toplamda 2 bin 800 lira para kestiler. Ben 4 ton kömürün yarı parasını bile alamadım. Benden kesilen parayı dernek başkanı ve kömürcü almış. Bende bunlar resmen tefecilik yapıyor diye çok kızdım. Ancak mecbur olduğum için buradan kömür yerine para aldım. Sonra çok pişman oldum ancak iş işten geçmişti."

G.Ş, kömür alıyor gibi yapıp para aldığı mevsimin de haziran olduğunu bu mevsimde Adana'nın çok sıcak olduğu için kömür yardımı olmayacağını ancak derneğin her mevsim kömür yardımı adı altında emeklilere para verdiğini ve komisyon aldığını anlatarak, "Üstelik 4 ton kömür veriyor gibi yapıyor. Bu da Adana için çok fazla Adana'da bir yılda en fazla 750 kilo kömür yakarsın 4 ton kömür bitiremezsin. Emeklilerin emekliye buna yapması çok kötü. Bizim zor durumumuzdan faydalandılar" diye konuştu.

