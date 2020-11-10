Emekspor'un 80'lik Onursal Başkanı Hanım Aral, oyuncuların 'Altın Nine'si - Son Dakika

ADANA'da 80 yaşındaki Hanım Aral, 2'nci Amatör Futbol Ligi U-11-14 Grupları'nda mücadele eden Emekspor'un 'Altın Nine'si olarak tanınıyor. Sokak sokak dolaşarak oyuncu bulduğu takımın onursal başkanı da olan Aral, oyuncularına yemek hazırlayıp, çay demliyor.

7 çocuk sahibi Hanım Aral, 7 yıl önce Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ne yerleşti. Eşini 40 yaşında kaybeden ve çocuklarını evlendiren Aral, Adana 2'nci Amatör Futbol Ligi U-11-14 Grupları'nda mücadele eden mahalle takımı Emekspor'un sahasını boş görünce kulüp başkanıyla görüşmek istedi. Bu görüşmenin ardından da mahalle mahalle gezerek, Emekspor'a oyuncu kazandırdı. Küçük yaştaki çocukları, spora teşvik etti.

Oyuncuların 'Altın Nine' lakabını taktığı Aral, sporcuların her ihtiyacıyla ilgilenmeye başladı. Aynı zamanda kulübün onursal başkanı da olan Aral, takımının maçlarını kaçırmıyor.'NERDE MAÇIMIZ OLURSA OLSUN GİDERİM'

Hanım Aral, "Girdiğim mahallelerde veliler ve çocuklar beni kırmayarak gelip, kaydoldular. Çocuklarımı çok seviyorum. Beni gördüklerinde yanıma gelip, elimi öperler. Maçımız olduğunda, nerede olursa olsun giderim. Maça yetişemediğimde araba kiralar yine de o maça giderim. Çocuklara maç öncesi 'Eğer kazanmazsanız sizi yürüyerek, döndürürüm' diyorum. Çocukların her ihtiyacını karşılıyorum. Sularını getiririm, yemek yaparım. Pasta yaparım. Bakkaldan şeker, çikolata alıp, dağıtırım. Bana oyuncularımız hem 'ana' diyorlar hem 'hocam' diyorlar" diye konuştu.