Emektar Adliye Personeline Veda
33 dakika önce
Batman'ın Sason Adliyesi İlçe Seçim Kurulunda 30 yılı aşkın görev yapan emektar memur Feremez Argunhan'a adliyedeki hakimler, savcılar ve adliye personelleri tarafından veda programı düzenlendi.
Batman
'ın Sason
Adliyesi İlçe Seçim Kurulunda 30 yılı aşkın görev yapan emektar memur Feremez Argunhan'a adliyedeki hakimler, savcılar ve adliye personelleri tarafından veda programı düzenlendi.
Düzenlenen programda emektar personel Feremez Argungan onuruna verilen yemeğin ardından, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Emre Öksüz
tarafından personele plaket takdim edildi. İlçe Hükümet
konağı önünde düzenlenen uğurlama programına, Kaymakam Abdullah Özadalı, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Öksüz, Savcı Abidin Yücesan, Hakim Murat Mustafa Yüksel
ve Adliye çalışanları katıldı. Programda çalıştığı iş arkadaşları ve kurum amirleriyle tek tek helallik isteyerek vedalaşan emektar personel Argunhan, çekilen hatıra fotoğrafının ardında hüzünlü ve göz yaşlarıyla adliyeden ayrıldı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:01 Kaynak: İHA
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