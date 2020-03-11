Emektar kahveciden emektar gazeteciye jest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emektar kahveciden emektar gazeteciye jest - Son Dakika

Emektar kahveciden emektar gazeteciye jest

6 saat önce

Van'ın emektar kahvecilerinden Kardeşler Çay Evi sahibi Dolayı Öztürk, mesleğinde 37'nci yılına giren Gazeteci Murat Çurku için pasta kesti.

Emektar kahveciden emektar gazeteciye jest, System.String[]

Van'ın emektar kahvecilerinden Kardeşler Çay Evi sahibi Dolayı Öztürk, mesleğinde 37'nci yılına giren Gazeteci Murat Çurku için pasta kesti.


Van'da 1942 yılından beri hizmet veren Kardeşler Çay Evi sahibi Dolayı Öztürk, Gazeteci Murat Çurku'nun meslekteki 37'nci yılı nedeniyle bir kutlama etkinliği düzenledi. Gazetecilerin yanı sıra Çurku'nun yakın dostlarının katıldığı etkinlikte, günün anlamına binaen pasta kesildi. Burada kısa bir açıklamada bulunan Öztürk, Van'ın önemli bir değeri olan Gazeteci Murat Çurku'nun kente çok şey kattığını ifade etti. Van'da yıllardır gerek 'Haberci Gazetesi' gerekse 'Diyabet Gazetesi' ile halkın sorunlarını ele alan Çurku'nun zorlukları aşarak bugüne geldiğini belirten Öztürk, "Biz istedik ki Murat Çurku'nun meslekteki 37'nci yılını birlikte kutlayalım. Gerek Murat Çurku'nun gerekse diğer basın mensuplarının kıymetini bilmeliyiz. Bu tür organizasyonları bir doping olarak görüyorum. Bu tür ufak organizasyonların bile gazeteci arkadaşlarımızın çalışma şevkini arttıracağını düşünüyorum. Bu anlamda mesleğinde 37'nci yılına giren Çurku'yu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Bu anlamlı organizasyondan ötürü mutluluğunu dile getiren Gazeteci Murat Çurku ise Dolayı Öztürk'e teşekkür ederek, "Benim böyle bir organizasyondan haberim yoktu. Dolayı Usta beni arayarak, böyle bir kutlama yapacağını söyledi. Çok mutlu oldum. Müsait olan arkadaşlarım da beni yalnız bırakmadılar. Ben öncelikle böyle bir etkinlik düzenlediği için Dolayı Öztürk'e, bugünümde beni yalnız bırakmayan gazeteci arkadaşlarıma ve dostlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Çay, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:52 Kaynak: İHA
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