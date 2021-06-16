Üye Girişi
Emektar oyuncu Serap Aksoy, 35 yıllık sanat yaşamını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Emektar oyuncu Serap Aksoy, 35 yıllık sanat yaşamını anlattı Açıklaması

16.06.2021 11:55
Emektar oyuncu Serap Aksoy, 35 yıllık sanat yaşamını anlattı Açıklaması, System.String[]

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Serap Aksoy, bugüne kadar 20'den fazla film ve dizide rol almanın gururunu yaşıyor.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Serap Aksoy, bugüne kadar 20'den fazla film ve dizide rol almanın gururunu yaşıyor.

İş adamı bir baba ve ev hanımı annesinin çocukluk yıllarında kendisine verdiği destekle İstanbul Devlet Konservatuvarı Balesi Orta Bölümünü bitiren 56 yaşındaki Aksoy, Münih Müzik Akademisi'nde Bale Yüksek eğitimi aldı. Bir süre dünyanın çeşitli ülkelerinde bale eğitimine devam eden Aksoy, İstanbul Devlet Opera ve Balesinde profesyonel olarak dans etti, çeşitli müzikallerde de yer aldı.

Aksoy, Atilla İlhan'ın yazdığı, 1983'de TRT'de yayınlanan Hüseyin Karakaş'ın yönettiği "Kartallar Yüksek Uçar" adlı dram macera türündeki dizide "Mebrure Karabulut" karakteriyle Sadri Alışık, Can Gürzap gibi oyuncularla oynadı. Daha sonra Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde Şener Şen'le oynadığı 1986 yapımı "Değirmen" filmiyle sinemaya atılan Aksoy, TRT ve özel kanallardaki "Hatırla sevgili", "Aşka sürgün", "Yaprak dökümü", "Kantodan Tangoya" gibi bilinen projelerde de rol aldı.

1992'de Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer ile oynadığı "İki Kadın" isimli filmde, 29. Antalya Film Şenliği'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu" ve "Türkiye'de Yılın En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini de alan sanatçı, "C Blok", "Piano Piano Bacaksız" ve "Yer Demir Gök Bakır" filmlerinde de başrol oynadı.

Aksoy, TRT'de başlayarak uzun yıllar televizyon programcılığı, sunuculuk ve yapımcılık yaptı, üniversitelerde de drama dersleri verdi.

Yaşamını bir süredir Bodrum ilçesinde sürdüren oyuncu, Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinin kapısını AA muhabirine açtı.

Bodrum'un tabiatı, tarihi güzellikleri ve ikliminden çok etkilendiğini, burada ev alarak yaz kış yaşamaya karar verdiğini belirten Aksoy, Kovid-19 nedeniyle zamanını hep okuyup, araştırıp ve spor yaparak geçirdiğini söyledi.

Salgın nedeniyle bazı projeleri geri çevirmek durumunda kaldığını ifade eden Aksoy, gelecek süreçte üretmeye devam edeceğini belirtti.

Türkiye'de televizyon dünyasında uluslararası standartlarda kaliteli işler yapıldığına da dikkati çeken Aksoy, dizi sektörünün çok ilerlediğini ve geliştiğini kaydetti.

"Tek pişmanlığım, Yılmaz Güney'in filminde rol alamayışım"

Başarılı projelerin dünyanın birçok yerindeki televizyonlarda yer aldığına değinen oyuncu, kendi projelerini, yeni nesil oyuncuların çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

"Ben ilk sinema filmimi 1986'da Şener Şen ile çekmiştim. Bu benim için çok büyük bir deneyimdi. Hem iyi yönetmenlerle, hem de Rutkay Aziz, Fikret Kuşkan, Zuhal Olcay, Haluk Bilginer gibi Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıracak çok iyi aktörlerle çalıştım. İnsan bir zaman sonra artık çok seçici olmaya başlıyor. Ama yeni nesilde çok değer verdiğim ve ilgi duyduğum oyuncular var. Zaten hiç kendilerini tanımasam da ekranda görünce bir şekilde onlara ulaşıp duygularımı iletmeyi seviyorum. Kendisini çok iyi geliştiren hatta iki dil bilen oyuncularımız var."

Türk dizilerinin uluslararası mecralarda yer bulması gurur verici olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bu sektörde çok önemli anılar biriktirdim. Ama bir pişmanlığım var o da 1975'deki Yılmaz Güney'in 'Arkadaş' filminde rol alamayışım. Çünkü o zaman bale eğitimi alıyordum yurt dışındaydım ve hayatım çok yorucu geçiyordu. Benim bir reklam filmindeki yüzüm Yılmaz Güney'in çok ilgisini çekmişti. İlk sinema teklifini ondan almıştım. Şimdiki aklımla 'Keşke Yılmaz Güney'in setinde bulunsaydım ve o rolü alsaydım.' dediğim pişmanlığım var."

Aksoy, salgın dönemini evinde araştırma, izleme ve bol bol okumayla geçirdiğini belirterek, sanat hayatını her alanda sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Yılmaz Güney, Serap Aksoy, Tiyatro, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Emektar oyuncu Serap Aksoy, 35 yıllık sanat yaşamını anlattı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum 12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı 12:24 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı 11:59 Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? 11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı 11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı 11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor

Son Dakika Haberleri
12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi
12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
12:23 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı
12:17 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi
12:13 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
12:04 Lucid yöntemiyle rüyalarımızı kontrol etmek mümkün! Fakat bir tehlikesi var
11:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi         
12:54
Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi         
12:27
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:17
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti         
12:13
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı         
11:24
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 13:09:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emektar oyuncu Serap Aksoy, 35 yıllık sanat yaşamını anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement