Emel Çölgeçen Ve Pelin Öztekin'li 'Aslında Özgürsün' Turnesi Devam Ediyor!
1 saat önce
Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin'in başrollerini paylaştığı ProjectAS Prodüksiyon imzalı 'Aslında Özgürsün' turnesine hız kesmeden devam ediyor.
Duygu Asena'nın aynı adlı kitabından uyarlanan, heyecanla beklenen oyun, 80 dakikalık eğlence dolu ve yüksek tempolu sunumuyla sahnelendiği her yerde alkış topluyor.
Yönetmenliğini Ali Kemal Güven'in üstlendiği bu eğlenceli oyunda, seyirci özgürce konuşan iki kadının İstanbul'daki aşk maceralarına tanık oluyor. "Evli, mutlu, çocuklu Belgin (Pelin Öztekin)" mutfağında, "Tek taşımı kendim aldım Berna (Emel Çölgeçen)" nın ise yüksek plazalardaki kendilerini ve aşkı arayış hikayesi her anlamda renkli bir şekilde sahneleniyor.
'Aslında Özgürsün' Ankaralıların ardından tekrar İstanbul ve Eskişehirli tiyatroseverler ile buluşacak!
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:37 Kaynak: Bültenler
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