Emel Müftüoğlu'nun zor anları... Ünlü şarkıcıya ayı saldırdı
Müftüoğlu, o anları videosunu "Şimdi sizi çok güldüreceğim ... O biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notu ile Instagram'da paylaştı.
Müftüoğlu, o anları videosunu "Şimdi sizi çok güldüreceğim ... O biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notu ile Instagram'da paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:27
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