Emel öğretmen sosyal medyadan "kukla" gösterileriyle çok sayıda öğrenciye ulaşıyor - Son Dakika

Emel öğretmen sosyal medyadan "kukla" gösterileriyle çok sayıda öğrenciye ulaşıyor

Kayseri'de sınıf öğretmeni olarak görev yapan Emel Metin, çektiği eğitim videolarıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden çok sayıda öğrenciye sosyal medya hesabından ulaşıyor, kukla gösterileriyle çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Kayseri'de sınıf öğretmeni olarak görev yapan Emel Metin, çektiği eğitim videolarıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden çok sayıda öğrenciye sosyal medya hesabından ulaşıyor, kukla gösterileriyle çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Talas ilçesindeki Durak Havva Demir İlkokulunda görev yapan 11 yıllık sınıf öğretmeni Metin, yaptığı eğitim etkinliklerinden dolayı arkadaşlarının da yönlendirmesiyle 3 yıl önce "biri_etkinlik_mi_dedi" ismiyle sosyal medya hesabı açtı.

Sınıf öğretmeni olmasından dolayı her yıl okuttuğu öğrencilerin müfredatına uygun eğitim videoları çeken Metin, bu videoları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Metin, AA muhabirine, çocuklara eğitimi daha eğlenceli hale getirmek için sosyal medya üzerinden böyle bir etkinliğe başladığını söyledi.

Türkiye'nin farklı yerlerinden takipçilerinin olduğunu belirten Metin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 yıldır sosyal medya üzerinden diğer öğrencilere ve velilere ulaşmaya çalışıyorum. Sosyal medya artık günümüzde çok fazla talep görüyor. Veliler ve öğrenciler hep orada zaten. Ben de sosyal medyayı olumlu yönde kullanmak ve bunu avantaja çevirmek istedim. Tabi kendimi geliştirecek birçok öğretmeni de takip ederek kendime bir şeyler katarak diğer öğrencilere diğer velilere ulaşmayı hedefledim. Bunun da meyvelerini alıyoruz. Şu an aslında çok fazla takipçimiz yok, 23 bin sosyal medyada çok büyük kitleler değil ama ulaşabildiğimiz kadarına ulaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda EBA TV'de 'Okuyorum Yazıyorum' kuşağını çektik, kukla oynattık, tiyatro şeklinde ders anlattık."

Öğrencilere farklı şekillerde nasıl eğitim verebileceğini sürekli araştırdığını anlatan Metin, "Şu anda pandemi dolayısıyla sosyal medyadaki çekimlerim çoğaldı ve çocuklara ulaşmam daha kolay oldu. Evde aklıma gelen veya fikir aldığım etkinlikleri uyarlayarak çekiyorum. Bundan 6 ay önce de kukla konuşturmaya başladım. Bunun da çocuklar üzerinde çok etkili olduğunu gördüm." dedi.

Öğrencilerin kendisinden daha heyecanlı olduğunu anlatan Metin, anne babalardan oldukça fazla teşekkür mesajı aldığını dile getirdi.

"Bu şekilde kullanıldığını görmek mutlu ediyor"

Müzik öğretmeni olan eşi Mehmet Metin ve çocuğunun da çekimlerde kendisine yardımcı olduğunu anlatan Emel Metin, şöyle devam etti:

"Bu sene ben birinci sınıfları okuttuğum için birinci sınıflara yöneldim. Geçen yıl da dördüncü sınıfları okuttuğum için dördüncü sınıf konuları üzerine videolar çekiyordum. Çok mutlu edici bir şey, orada izlendiğinizi görmek, küçük bir alkış küçük bir beğeni bile çok güzel. Yaptığım şeyin başka bir evin içerisinde olması müthiş mutluluk verici bir şey. Burada hiç ulaşamayacağım Türkiye'nin başka bir şehrindeki bir evde yaptığım etkinliğin yapılıyor olması oldukça mutluluk verici bir şey, anlatamam. Sosyal medyanın bu şekilde kullanıldığını görmek mutlu ediyor. Sadece orada oyun, eğlence, komedi anlamında değil, eğitim alanında da kullanıyor olmamız, bir çok öğretmenle iletişim haline geçmemiz beni çok mutlu etti."

Çocuklara eğlenerek öğretmeye çalıştıklarını belirten Metin, "Bunlar çocuk, dümdüz bir şekilde anlatırsanız bir süre sonra çocukların dikkati dağılır. Tabi bunu kuklayla desteklerseniz, oyunla ve müzikle dersi kaynaştırırsanız çocuğun dikkatini toplamış oluyorsunuz. Bu şekilde çocuklar eğlenirken öğreniyor, öğrenirken de eğleniyor." ifadelerini kullandı.

Emel öğretmen sosyal medyadan kukla gösterileriyle çok sayıda öğrenciye ulaşıyor

Sosyal Medya, Türkiye, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emel öğretmen sosyal medyadan 'kukla' gösterileriyle çok sayıda öğrenciye ulaşıyor - Son Dakika

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