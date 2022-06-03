Emel Sayın'ın duygusal anları

İdris TİFTİKCİ/ KEMAN virtüözü ve ünlü besteci Selçuk Tekay için düzenlenen gecede sahne alan Emel Sayın duygusal anlar yaşadı.

Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneği'nin organize ettiği gecede, besteleriyle bir döneme damgasını vuran ve geçtiğimiz yıl vefat eden keman virtüözü Selçuk Tekay besteleriyle anıldı. Cemal Reşit Rey konser salonunda sahne alan Emel Sayın duygusal anlar yaşadı. Sayın, " Ankara'da son konserimizi verdiğimizde Selçuk Tekay'la beraberdik. Bugün ilk defa onun için ve onunla sahnedeyim. Kardeşim gibi sevdiğim, aileden biri olan 40 yıla yakındır birlikte çalıştığım canım arkadaşım onu anmaktan gurur duyuyorum" dedi.