Emel Sayın'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği iddiası

Ünlü ses sanatçısı ve sinema oyuncusu Emel Sayın'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Sanatçı, öldürğü yönündeki iddialara Instagram üzerinden yayınladığı bir videoyla yanıt verdi.

EMEL SAYIN'DAN AÇIKLAMA

Paylaştığı videoda sağlığının yerinde olduğunu ve iddiaların asılsız olduğunu belirten Sayın,

''Bugün sosyal medyada bir haber yer almış benimle ilgili. Sevenlerim ve ailem telaşlandılar, üzüldüler. 'Emel Sayın kalp krizi geçirdi, öldü' diye. Ama gördüğünüz üzere ben iyiyim. O asılsız bir haber. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ama niye yaptıklarını da anlayamıyorum böyle şeyleri. Allah akıl sağlığı versin diyeceğim. Ne olur kimseye yapmayın.'' dedi.