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Emel Yıldırım: Bacakları kalın olanlar tayt giymesin!
14 dakika önce
Modacı Emel Yıldırım, zayıf ve kilolu kadınlara şıklığın sırrını şöyle özetledi: " Zayıflar; iri ve büyük desenli, kilolular ise küçük desenli kıyafetler tercih etmeli. Bazen yolda görüyorum; maşallah hiç spor yapmamış genç kızlarımız kalın kalın bacakları olduğu halde tayt giyiyor, hiç yakışmıyor.
Modacı Emel Yıldırım, zayıf ve kilolu kadınlara şıklığın sırrını şöyle özetledi: " Zayıflar; iri ve büyük desenli, kilolular ise küçük desenli kıyafetler tercih etmeli. Bazen yolda görüyorum; maşallah hiç spor yapmamış genç kızlarımız kalın kalın bacakları olduğu halde tayt giyiyor, hiç yakışmıyor."
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:10
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