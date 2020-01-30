Emel Yıldırım: Bacakları kalın olanlar tayt giymesin! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Emel Yıldırım: Bacakları kalın olanlar tayt giymesin! - Son Dakika Magazin

Emel Yıldırım: Bacakları kalın olanlar tayt giymesin!

14 dakika önce

Modacı Emel Yıldırım, zayıf ve kilolu kadınlara şıklığın sırrını şöyle özetledi: " Zayıflar; iri ve büyük desenli, kilolular ise küçük desenli kıyafetler tercih etmeli. Bazen yolda görüyorum; maşallah hiç spor yapmamış genç kızlarımız kalın kalın bacakları olduğu halde tayt giyiyor, hiç yakışmıyor.

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Modacı Emel Yıldırım, zayıf ve kilolu kadınlara şıklığın sırrını şöyle özetledi: " Zayıflar; iri ve büyük desenli, kilolular ise küçük desenli kıyafetler tercih etmeli. Bazen yolda görüyorum; maşallah hiç spor yapmamış genç kızlarımız kalın kalın bacakları olduğu halde tayt giyiyor, hiç yakışmıyor."

Emel Yıldırım, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:10 
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