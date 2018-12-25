Son Dakika Haberleri: Emenike'yi Kim İstemez?"

Emenike'yi Kim İstemez?"

1 saat önce

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Emmanuel Emenike'nin Denizlispor'la adının geçmesiyle ilgili, "Emenike'yle birkaç gün önce görüştüm. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?" dedi.

Emenike'yi Kim İstemez?
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Emmanuel Emenike'nin Denizlispor'la adının geçmesiyle ilgili, "Emenike'yle birkaç gün önce görüştüm. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?" dedi.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Denizlispor'da ilk devrenin tamamlanmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yeşil-siyahlı ekipte Teknik Direktör Yücel İldiz, katıldığı bir radyo programında, Emmanuel Emenike'nin Denizlispor ile adının geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbehçeli eski forvet ve daha önce Kardemir Karabükspor'da çalıştığı eski öğrencisi Emenike hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, Nijeryalı futbolcu ile birkaç gün önce görüştüğünü belirterek, "Emenike'yle birkaç gün önce görüştüm. Kendisi devamlı görüştüğüm bir futbolcu. Fakat Emenike'nin aldığı ücretler belli. Emenike'nin ismi Çin kulüpleriyle de anılıyor. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:11 Kaynak: İHA

Yücel İldiz, Denizlispor, Emmanuel Emenike, Spor
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