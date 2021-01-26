Emerging Travel Group, Rotana otelleri ile ortaklık anlaşması imzaladı - Son Dakika

Emerging Travel Group, Rotana otelleri ile ortaklık anlaşması imzaladı

26.01.2021 12:29
Emerging Travel Group, Rotana otelleri ile ortaklık anlaşması imzaladı, System.String[]

RateHawk, ZenHotels ve Ostrovok markalarıyla 170'in üzerinde farklı pazarlarda faaliyet gösteren uluslararası online seyahat grubu olan Emerging Travel Group, Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa ve Türkiye'de faaliyetleri bulunan ve lider bir otel yönetim şirketi olan Rotana oteller zinciri ile ortaklık anlaşması imzaladı.

RateHawk, ZenHotels ve Ostrovok markalarıyla 170'in üzerinde farklı pazarlarda faaliyet gösteren uluslararası online seyahat grubu olan Emerging Travel Group, Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa ve Türkiye'de faaliyetleri bulunan ve lider bir otel yönetim şirketi olan Rotana oteller zinciri ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Ortaklık kapsamında Rotana, otellerini doğrudan Emerging Travel Group (ETG) envanterine bağlayacak ve tüm otellerine toptan fiyatları üzerinden erişim imkanı sağlayacak. Aynı zamanda Rotana, ETG'nin platformuna bağlı 30.000'den fazla B2B ortağına ve ETG'in B2C sitelerini aylık olarak ziyaret eden milyonlarca gezgine erişerek dağıtım kanalını güçlendirecek.

Rotana otelleri, tedarikçileri distribütörlerle buluşturan küresel bir teknoloji sağlayıcısı olan DerbySoft tarafından geliştirilen araçlar ile ETG'nin RateHawk, ZenHotels ve Ostrovok markalarında satışa sunulacak. ETG, bu teknolojiyi kullanarak bir otel zincirini ilk kez bağlıyor şimdi şirket müşterilerine daha rekabetçi fiyatlarla daha geniş bir fiyat aralığı sunmanın yanı sıra oteller ve bunlarda mevcut hizmetler hakkında daha kapsamlı bilgiler sunacak.

Felix Shpilman, Emerging Travel Group CEO'su bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi: "Tüm platformlarımızda önde gelen bir seyahat noktası olarak Orta Doğu'ya artan bir ilginin olduğunu görüyoruz ve bu eğilimin devam edeceğine inanıyoruz. Rotana otelleri, tüm grup markalarının kullanıcılarından yüksek talep görmektedir ve hem B2B hem de B2C ETG sitelerinde en çok rezervasyon yapılan 15 zincir arasında yer almaktadır. Doğrudan Rotana'ya bağlanmak, müşterilerimize daha fazla otel teklifi sunmamızı sağlarken, aynı zamanda otel zincirinin ETG'nin 170 aktif coğrafyası aracılığıyla dağıtım kanalını daha iyi kontrol etmesini sağlayacaktır."

ETG sitelerindeki Rotana otellerinin dört gece için ortalaması 480 USD'dir. ETG sitelerindeki rezervasyon sayıları açısından, 2020'de en çok rezerve edilen zincir otelleri Dubai, Abu Dabi ve Resü'l-Hayme (Birleşik Arap Emirlikleri), Mekke (Suudi Arabistan) ve Al-Muharrak'ta (Bahreyn) bulunmaktadır.

Emerging Travel Group, Rotana otelleri ile ortaklık anlaşması imzaladı

Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Emerging Travel Group, Rotana otelleri ile ortaklık anlaşması imzaladı - Son Dakika Magazin


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