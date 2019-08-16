Emery: Özil ve Kolasinac sahalara dönmeye hazır

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile Sead Kolasinac, hazır bulunmaları halinde 17 Ağustos Cumartesi günü takımlarının Burnley ile yapacağı maçta forma giyecek.

Perşembe günü basın toplantısı düzenleyen Arsenal'in teknik direktörü Unai Emery, bıçaklı saldırıya uğramaları nedeniyle geçen haftaki lig maçının kadrosuna alınmayan Özil ile Kolasinac'ın hafta içinde antrenmanlara başladığını söyledi.

İki futbolcunun da maçlara çıkabilecek fiziksel düzeye geldiğini kaydeden Emery, "Tek amacım, Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ı zihinsel açıdan yüzde 100 hale getirerek maçlara hazırlamak. Onların antrenmanlara ve maçlara odaklanmasına yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Emery, cumartesi günü Burnley ile yapacakları lig maçının kadrosuna, iki futbolcunun antrenmanlardaki performanslarına göre girebileceğini de söyledi. Teknik direktör, iki oyuncunun da olayın şokunu üzerlerinden attıklarını kaydetti.

Özil ve Kolasinac, Temmuz ayında kuzeybatı Londra'da bıçaklı saldırıya uğramıştı. İki saldırganı, Özil'in takım arkadaşı Kolasinac uzaklaştırmıştı.

İkili, "güvenliklerine yönelik ek olaylar" nedeniyle 10 Ağustos'ta Arsenal'in Newcastle United'a karşı oynadığı Premier Lig maçında kadroya alınmamıştı.

Bıçaklı saldırının ardından her iki oyuncunun da güvenlik önlemlerini arttırdıkları belirtiliyor. Emery, "Kulüp, özel güvenlik konusunda onlara yardımcı oluyor" dedi.

Bıçaklı saldırının ardından Özil'in evinin önünde meydana gelen başka bir olay nedeniyle Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci isimli kişiler gözaltına alınmıştı. Özil'in korumalarıyla münakaşaya girdikleri belirtilen bu kişiler, 6 Eylül'de mahkemeye çıkarılacaklar.