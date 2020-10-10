Emet AK Gençlik'te yeni başkan İbrahim Şahan - Son Dakika

Emet AK Gençlik'te yeni başkan İbrahim Şahan

10.10.2020 18:55
Emet AK Gençlik'te yeni başkan İbrahim Şahan, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildiKongreye AK Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, AK Parti Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları MKYK üyesi Yusuf İbiş, AK Parti Kütahya İl Gençlik...

Kütahya'nın Emet ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Kongreye AK Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, AK Parti Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları MKYK üyesi Yusuf İbiş, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve partililer katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongre, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

Emet Gençlik Kolları başkanlığına, üyelerin tamamının oyuyla seçilen İbrahim Şahan, "AK Parti Gençlik Kolları'na bağlı gençler olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda çalışmaya yemin ettik. Ülkemizin ve ilimizin ve ilçemizin geleceği için durmadan çalışacak ve mensubu bulunmaktan onur ve gurur duyduğumuz teşkilatımıza layık gençler olacağız. Eski Başkan Ali Narşap'a teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptığı konuşmada, "AK Parti gelmeden önce anayasa kitapçığı fırlatma olayı gibi kavgalarla uğraşıyorduk. Bugün ise Kıbrıs'ta Maraşı açıyoruz, Ayosfya 'ı açtık, en önemlisi tüm dünyaya karşı dik duran güçlü bir lidere sahibiz. Artık eski Türkiye yok. Bunun olmasını bekleyenler hayal kırıklığı yaşamaya devam edecekler. Dünyada söz sahibi bir ülke ve bir liderimiz var. Sizler gençlik kolları olarak yarının milletvekilleri, belediye başkanları ve yöneticileri olmaya adaysınız" diye konuştu

Kongrede Başkanlığa seçilen İbrahim Şahan'ın yönetimi, Çağrı Arlı, Fatih Kutlu, Kemal Sönmez, Ali Kemal Ergün, Ramazan Fidan, Zafer İnce, Emrah Özkaya, İsmail Özdemir, İsmail Efeler, Bayram Gül, İsmail Gümüşay, İsmail Dikmen, Mustafa Altınsoy, Hasan Hüseyin Özkaya ve Mehmet Çam 'dan oluştu. - KÜTAHYA

Emet AK Gençlik'te yeni başkan İbrahim Şahan
Emet AK Gençlik'te yeni başkan İbrahim Şahan
Emet AK Gençlik'te yeni başkan İbrahim Şahan
Emet AK Gençlik'te yeni başkan İbrahim Şahan
Emet AK Gençlik'te yeni başkan İbrahim Şahan

AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Emet, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emet AK Gençlik'te yeni başkan İbrahim Şahan - Son Dakika


Son Dakika

Hatay'da ciğerlerimiz yanarken Kahramanmaraş'ta da 4 ayrı noktada yangın çıktı Dünyaya nükleer gözdağı! Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti Herkes yeşilli kadının peşinde! Hatay'daki yangında molotof iddiası ortalığı karıştırdı Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmıştı: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum
5 gündür kayıp olarak aranan 51 yaşındaki şahıs, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu 5 gündür kayıp olarak aranan 51 yaşındaki şahıs, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu         
18:14
Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasıyla ilgili istinaf ve temyize gidilecek Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasıyla ilgili istinaf ve temyize gidilecek         
17:40
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ateşkes uyarısı: Operasyonların yeniden başlama riski her zaman var Azerbaycan'dan Ermenistan'a ateşkes uyarısı: Operasyonların yeniden başlama riski her zaman var         
17:07
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmene 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmene 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor         
13:48
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 19:10:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emet AK Gençlik'te yeni başkan İbrahim Şahan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei