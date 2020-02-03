Emet AK Parti delege seçimi - Son Dakika
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Emet AK Parti delege seçimi

16 dakika önce

Emet AK Parti'de delege seçimleri gerçekleştirildi.

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Emet AK Parti'de delege seçimleri gerçekleştirildi.


AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yaptığı açıklamda, "AK Parti 7. Olağan kongre sürecinde ilçe mahallelerimizin delege seçimini merkez üyelerimizin yoğun katılımlarıyla teşkilat binamızda gerceklestirdik. Teşkilatımızla çok güzel bir ortamda demokratik bir ortamda seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu günümüzde bizi yalnız bırakmayan ilçe koordinatörlerimiz Ömer Tuncay ve Mücahit Savaş başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Delege seçiminde emeği geçen seçilen seçilmeyen buraya katılım yapan bütün dostlarımıza arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

AK Parti, Emet, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
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