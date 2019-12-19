Emet Ashaboğlu Orta Okulu'nun hentbol başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Emet Ashaboğlu Orta Okulu'nun hentbol başarı - Son Dakika Spor

Emet Ashaboğlu Orta Okulu'nun hentbol başarı

6 saat önce

Kütahya'da yapılan okullar arası küçük erkekler hentbol müsabakalarında Emet Ashaboğlu Orta Okulu il ikincisi oldu.

Emet Ashaboğlu Orta Okulu'nun hentbol başarı, System.String[]

Kütahya'da yapılan okullar arası küçük erkekler hentbol müsabakalarında Emet Ashaboğlu Orta Okulu il ikincisi oldu.


Emet Gençlik Spor İlçe Müdürü Umut Işık, Hentbol Antrenörü Güldane Arat ve Beden Eğitimi Öğretmeni Baykal Kurt'un çalıştırdığı takım için eğitmenlere teşekkür etti.


Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde bu gibi turnuvalara katılımın süreceğini belirten Umut Işık, "Maddi manevi desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek'in yanısıra, Okul Müdürü Mustafa Tanrıver ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöreye teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

78 yaşındaki felçli kadın bir hafta önce eşini kaybetti, evi yanınca sokakta kaldı
MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama Son dakika: Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri için imzalar atıldı Abdullah Avcı oyuncu oldu, Hababam Sınıfı'nda oynadı

Son Dakika Haberleri
14:44 Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası - Son Dakika Spor
14:44 Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan'ın devre arası gitmeleri zor - Son Dakika Spor
14:31 Red Bull Son Şampiyon'da final heyecanı - Son Dakika Spor
14:31 Beşiktaş, derbi hazırlıklarına başladı! N'Koudou takımla çalıştı... - Son Dakika Spor
14:25 Bartın Üniversitesi sporcularından 2 madalya daha geldi - Son Dakika Spor
14:15 Acı gerçeğin ardından Türk futbolunun kurtuluş reçetesini duyurdu - Son Dakika Spor
13:25 Emre Kılınç ve Mert Hakan için G.Saray'a kötü haberi Çalımbay verdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 14:50:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emet Ashaboğlu Orta Okulu'nun hentbol başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]