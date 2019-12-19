Emet Ashaboğlu Orta Okulu'nun hentbol başarı

Kütahya'da yapılan okullar arası küçük erkekler hentbol müsabakalarında Emet Ashaboğlu Orta Okulu il ikincisi oldu.



Emet Gençlik Spor İlçe Müdürü Umut Işık, Hentbol Antrenörü Güldane Arat ve Beden Eğitimi Öğretmeni Baykal Kurt'un çalıştırdığı takım için eğitmenlere teşekkür etti.



Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde bu gibi turnuvalara katılımın süreceğini belirten Umut Işık, "Maddi manevi desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek'in yanısıra, Okul Müdürü Mustafa Tanrıver ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöreye teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA