Son Dakika Haberleri: Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a Tebrik Ziyareti

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a Tebrik Ziyareti

55 dakika önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Tan ile birlikte, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a Tebrik Ziyareti, System.String[]
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Tan ile birlikte, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Başkan Ali Çetinbaş, Emet'te seçimleri yüzde 47 oranında oy alarak kazandıklarını belirtti.

Çetinbaş, "AK Partimiz Kütahya genelinde 12 ilçeden 10'unu,14 beldeden 7'sini kazanmıştır. İl genel meclisinde de Kütahyamız geneli partimize halkımız teveccüh göstermiştir. 37 İl genel meclisi üyeliğinin 27'si AK Partili üyelerimizden oluşmuştur.Ben Emet ilçemizden adayımız Hüseyin Doğan'a destek veren, vermeyen bütün kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Emet'te 2 il genel meclisi üyemiz var. İl genel meclisi üyelerimiz, belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimiz, teşkilatımız, bizler, milletvekillerimiz Emetimizin yanında olacağız. Emetimizin ihtiyaçlarını gün gün planlayarak yerine getireceğiz.Cenabı Allah mahçup etmesin.Hizmet verecek kardeşlerimize güç kuvvet versin "dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:34 Kaynak: İHA
Ali Çetinbaş, Kütahya, Hüseyin Doğan, Emet, Politika
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