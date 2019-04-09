Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a Tebrik Ziyareti
55 dakika önce
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Tan ile birlikte, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
AK Parti Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:34 Kaynak: İHA
İl Başkanı Ali Çetinbaş
, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler
ve Ahmet Tan
ile birlikte, Emet
Belediye Başkanı Hüseyin Doğan
'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Başkan Ali Çetinbaş, Emet'te seçimleri yüzde 47 oranında oy alarak kazandıklarını belirtti.
Çetinbaş, "AK Partimiz Kütahya genelinde 12 ilçeden 10'unu,14 beldeden 7'sini kazanmıştır. İl genel meclisinde de Kütahyamız geneli partimize halkımız teveccüh göstermiştir. 37 İl genel meclisi üyeliğinin 27'si AK Partili üyelerimizden oluşmuştur.Ben Emet ilçemizden adayımız Hüseyin Doğan'a destek veren, vermeyen bütün kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Emet'te 2 il genel meclisi üyemiz var. İl genel meclisi üyelerimiz, belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimiz, teşkilatımız, bizler, milletvekillerimiz Emetimizin yanında olacağız. Emetimizin ihtiyaçlarını gün gün planlayarak yerine getireceğiz.Cenabı Allah mahçup etmesin.Hizmet verecek kardeşlerimize güç kuvvet versin "dedi. - KÜTAHYA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı
Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı
Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu
Bahçeli'nin Seçim Tekrarı Çıkışına İmamoğlu'ndan Yanıt: O Zaman İki Ayda Bir Seçim Yapalım