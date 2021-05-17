Emet Belediye Meclisi toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Doğan başkanlığında gerçekleştirilen mayıs ayı meclis toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

Toplantıda, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Doğan, Filistin halkına yapılan zulmü kınadı.

Belediye Başkanı Doğan, İsrail'in saldırılarının en kutsal hak olan yaşam hakkına müdahale olduğunu söyledi.

Filistinlilerin nesiller boyu yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen saldırıların, orantısız güç uygulayarak hukuk dışı bir oldubitti oluşturmaya yönelik olduğunu belirten Doğan, şöyle konuştu:

"İsrail'e karşı net ve güçlü bir tavır alınması gerekir. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı, BM kararına aykırı şekilde sürdürülen işgal ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir."

Toplantı sonunda belediye meclis üyeleri destek için Filistin bayrağı açtı.