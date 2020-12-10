Emet Belediyesi 2021 yılı bütçesi 25 milyon TL
10.12.2020 10:42
Kütahya'nın Emet ilçesinde 2021 yılı tahmini bütçesinin 25 milyon TL olarak onaylandığı bildirildi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde 2021 yılı tahmini bütçesinin 25 milyon TL olarak onaylandığı bildirildi.
Emet Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirirken gündemdeki konuları karar bağladı.
2020 yılı tahmini bütçesi 22 milyon TL olan belediyenin 2021 tahmini bütçesi 25 milyon TL olarak onaylanırken, bu bütçenin 6 milyon 300 bin TL'si personel gideri olarak ayrılıyor. Termal otel ile birlikte 45 kiralık iş yeri olan Emet belediye meclisi, sözleşmesi sona eren kiracılarına zam farkı uygulamama kararı aldı. - KÜTAHYA
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