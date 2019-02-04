Emet Belediyesi 3 Yıldır Örnek Uygulamasını Sürdürüyor
43 dakika önce
Kütahya'nın Emet Belediyesi'nin sosyal projelerinden birisi olan ve 3 yıl önce başlatılan 'Bir ses bir nefes' projesi kapsamında, ilçedeki hasta ve kimsesiz vatandaşların günlük ihtiyaçları belediye tarafından karşılanmaya devam ediliyor.
Kütahya
'nın Emet Belediyesi
'nin sosyal projelerinden birisi olan ve 3 yıl önce başlatılan 'Bir ses bir nefes' projesi kapsamında, ilçedeki hasta ve kimsesiz vatandaşların günlük ihtiyaçları belediye tarafından karşılanmaya devam ediliyor.
İşkur tarafından toplum yararına hizmet kapsamında belediye de işe alınan bayan işçilerin semtlerde çevre temizliği işleri ve yaşlı, kimsesiz vatandaşların evlerine temizlik desteği verdiği açıklandı.
Belediye Başkanı Mustafa Koca
'nın bizzat katıldığı çalışmalar kapsamında yalnız yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek evlerinin temizlik işleri gerçekleştirilirken, başta gıda ve yakacak olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Belediye bünyesinde kuruluna ekipler ile haftada 1 gün evlerde temizliğe gidilirken, hastane ve doktor ihtiyaçlarında da araç tahsis ediliyor.
Belediye Başkanı Mustafa Koca, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlara sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Belediyemizin sosyal projelerinden birisi olan ve 3 yıldan fazla bir zamandır sürdürülen yaşlı, kimsesiz veya yalnız yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızın eli ayağı olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz tespit edilen evlerde periyodik olarak evlerin temizliklerini yapıyorlar. Tespit edilen bakım onarım işlerini diğer birimlerimize aktararak sorunların giderilmesine çalışıyorlar. Hastane kontrolleri içinse gerek şehir içi gerekse şehir dışı araç tahsis edilerek destek olunuyor. Koordineli bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Diğer zamanlarda bu ekiplerimiz mahallelerimizde çevre temizlik işlerinde çalışıyorlar. Yaptığımız ziyaretlerden mutlu olduklarını gördüğümüz büyüklerimizin hayır dualarını almak bizim için kazanımları en büyüğüdür" dedi.
Uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Başkan Koca'ya teşekkür ettiler. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:35 Kaynak: İHA
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