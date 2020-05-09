Emet Belediyesi 8 asırlık gelenekten çocukları mahrum bırakmadı - Son Dakika
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Emet Belediyesi 8 asırlık gelenekten çocukları mahrum bırakmadı

20 dakika önce

Emet Belediyesi 8 asırlık gelenekten çocukları mahrum bırakmadı Kütahya'nın Emet ilçesinde, her yıl Ramazan ayının 15. günü gerçekleştirilen yerel Heyman etkinliği unutulmadı.

Emet Belediyesi 8 asırlık gelenekten çocukları mahrum bırakmadı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde, her yıl Ramazan ayının 15. günü gerçekleştirilen yerel Heyman etkinliği unutulmadı.

Emet Belediyesi ilçede bulunan tüm çocuklar için şeker ve çukulata paketleri hazırlayıp 2020 heyman anısına bastırdığı şapkaları dağıttı.

İlçede 8 asırdır her yıl Ramazan ayının 15. gününde gerçekleştirilen gelenek ile iftar sonrası çocuklar ellerinde poşetlerle ev ve işyerlerine çıkıyor. Yöresel şive ile söylenen Heyman manisi ile ev ve işyerlerinden genelde yiyecek üzerine olan hediyeler toplayan çocuklar daha sonra bir araya gelerek, birlikte topladıkları hediyeleri paylaşıyorlar. Pandemi salgını nedeniyle 20 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkmasının yasaklandığı günlerde Emet Belediyesi, çocuklara hediyelerini evlerine ulaştırdı. Heyman anısına bastırılan şapkalar yanısıra, çukulata, kek, şeker gibi yiyeceklerden oluşan çocuk paketleri tedbirler alınarak kapılardan çocuklara teslim edildi.

Yaklaşık 6 bin hane bulunan Emet ilçesinde heyman paketleri yanında Emet belediyesince borel dezenfekte ürünü, sıvı el sabunu ve maskeden oluşan sağlık paketide tüm evlere dağıtıldı.

8 asırlık geleneğin pandemi salgınına kurban gitmesine gönüllerinin razı olmadığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Tüm dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) pandemi salgınında çocuklarımız evlerinde çıkamıyor. Mübarek Ramazan aylarında camilerimiz kapalı, sokaklarımız boş. İlçemizde yüzyıllardır süren heyman geleneği kapsamında çocuklarımız her ramazan bizlere gelirlerdi. Yöresel manimizi okurlar hediyelerini toplarlardı. Ama bu yıl salgından dolayı evlerinden çıkamadılar. Bu yıl bizler çocuklarımız heymana giderek hediye vermek istedik. 2020 yılını unutmamaları ve herşeyin başının sağlık olduğunu hatırlatması adına bu senenin hatırasına şapka bastırıp, çocuklarımıza ulaştırdık. Tabi yanlarında da heymanda toplayabilecekleri hediyelerinide koyduk. Salgın sürecinde sürekli dağıttığımız gibi bu vesile ile ailelerimizide milli dezenfekte ürünümüz borel, sıvı sabun ve maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bu heyman onları yalnız bırakmadık. Mahalle muhtarlarımız ile birlikte tüm çocuklarımız, yetimlerimiz, engelli çocuklarımızın tamamına ulaşmaya çalıştık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza değer verdiğimizi ve bir geleneği ilçemizde yaşatmak adına yaptığımız çalışmalarda bizlere destek olan mahalle muhtarlarımıza, Emet gençlik platformu üyesi gençlerimize, kapı kapı hediyeleri ulaştıran personelimize teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımızın mutluluğu ve sağlığı için" dedi.

Emet Belediyesi etkinlik kapsamında 3 bin şapka,12 bin maske, 6 bib borel, 6 bin sıvı el sabunu ve çocuklar için bolca kek, çukulata, şeker sakız gibi ürünler temin ederek ilçedeki tüm evlere ulaştırdı. Heyman etkinliği çerçevesinde Emet Belediyesi zabıta araçlarıda mahalle mahalle dolaşarak yöresel heyman manisi ve çocuk şarkılarını çalarak çocuklara heyman coşkusunu yaşatmaya çalıştı.

Emet Belediyesi 8 asırlık gelenekten çocukları mahrum bırakmadı

Emet Belediyesi, Emet, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 04:18 Kaynak: İHA


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